KORONAVÍRUS Ministerstvo vnútra nevidí dôvod odškodňovať ľudí, ktorí išli do štátnej karantény

Minister vnútra Roman Mikulec

BRATISLAVA - Občania sa môžu obrátiť na súd a legálnou cestou žiadať o náhradu škody, pokiaľ si myslia, že sa nakazili v zariadeniach štátnej karantény. Ministerstvo vnútra (MV) nevidí dôvod odškodňovať ľudí za to, že museli ísť do štátnej karantény. Povedal to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) počas parlamentnej Hodiny otázok.