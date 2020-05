Poslanci Smeru-SD chcú predložiť návrh zákazu nedeľného predaja

BRATISLAVA - Poslanci za Smer-SD Ján Podmanický a Marián Kéry by mohli na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR predložiť návrh legislatívy, ktorá by navrhovala zákaz nedeľného predaja v obchodoch. Najprv sa chcú obrátiť na koaličných poslancov a diskutovať o tejto téme. Ak koalícia nebude chcieť predložiť takýto návrh, budú ho iniciovať oni.

Kéry a Podmanický zároveň spolu s poslancom Tomášom Tarabom (ĽSNS) oznámili zámer založiť takzvanú platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov. Pozvali do nej aj koaličných poslancov, napríklad z klubu Sme rodina a OĽaNO.

Podmanický má podľa svojich slov pripravený návrh, ktorý by umožnil definitívne zatvoriť obchody počas nedieľ. Upozornil, že takýto návrh si vyžaduje diskusiu. "Ak koalícia nebude chcieť predložiť návrh na nedeľný predaj, prídeme s ním my," dodal s tým, že predpokladá, že návrh príde na najbližšiu schôdzu.

Podmanický pripomenul, že odmietnutie správy o činnosti ombudsmanky v pléne naprieč politickým spektrom ukázalo, že poslanci sa vedia v hodnotových otázkach spojiť. Privítal preto výzvu Tarabu na vytvorenie formálnej platformy v NR SR, ktorá bude združovať poslancov "s konzervatívnym pohľadom na svet". Poslanci by mohli podľa neho spoločne prichádzať s návrhmi zákonov v hodnotových témach. "Táto platforma má slúžiť na to, aby poslanci, ktorí majú rovnaký názor na svet ako my, sa vedeli stretávať a pripravovať spoločný postup v týchto veciach," doplnil Podmanický.