Smrť expolicajta (†57) a jeho syna Maxima (†5) v Točnici: Našli ich zastrelených, mrazivá skutočnosť z minulosti

Navonok bolo všetko v poriadku, Martina a Jozef pôsobili ako pekný a milý pár. Aspoň tak ich opísalo ich okolie. "Jozef bol ešte včera večer u susedov, s ktorými sa kamarátil. Hovoril, že ide natierať plot pri dome, ktorý si opravovali a majú tam včely," opísali obyvateľky Točnice, kde rodinka bývala, pre MY Novohrad.

Rodinka pôsobila šťastne aj na sociálnej sieti. Zdroj: Facebook

No zjavné šťastie v stredu preťala hrozná tragédia. Nik netuší, ako k nej došlo, vyšetrovanie je v rukách polície. Známe je len to, že 57-ročného Jozefa, ktorý kedysi sám pôsobil ako policajt banskobystrickej zásahovej jednotky, a jeho päťročného synčeka Maximka, našli so strelnými poraneniami a už im nebolo pomoci.

Polícia informovala, že dieťa a staršieho muža mali nájsť v rodinnom dome príbuzní. Na miesto smeroval tím vyšetrovateľov z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, taktiež aj policajti z Lučenca. Bližšie informácie ale zo strany ochrancov zákona zatiaľ nezazneli.

Chlapček mal celý život pred sebou. Čo sa skutočne odohralo za dverami rodinného domu vyšetruje polícia. Zdroj: Facebook

Už dosť smutný prípad ešte viac podčiarkuje skutočnosť z minulosti. Podľa miestnych totiž rodina prežila podobnú tragédiu pred približne dvoma rokmi. Jozefovho syna, ktorého mal z prvého vzťahu a ktorý nežil v Točnici, našli zastreleného. "Nevieme, či to bola samovražda," dodali obyvateľky Točnice pre spomínaný regionálny web.

Čo sa podpísalo pod včerajšiu smrť otca a malého chlapčeka v Točnici, preukáže tiež až ďalšie policajné vyšetrovanie.