Taxikár Robert (53) je doma po výhre nad KORONAVÍRUSOM: FOTO Mrazivá spoveď partnerky

Prípad pražského taxikára Roberta je v Česku zlomový, pretože ako jediný pacient s covid-19 dostal experimentálny liek remdesivir. V nemocnici strávil skoro dva mesiace, no pred ôsmimi týždňami to s ním nevyzeralo dobre – bojoval o život.

Situácia bola o to ťažšia, že s koronavírusovou infekciou zápasila celá rodina. A Michaela pre CNN Prima NEWS priznala, že sa obávala, či to Robert vôbec zvládne. „Bolo to najhoršie. Muž ležal v nemocnici, bojoval o život. My sme vrátane sestry a dvoch neterí boli pozitívne. Tiež jeho syn. Všetko sa to na nás zosypalo. Bála som sa, že to vzdá, že umrie,“ povedala.

Našťastie, dnes sú všetci zdraví a spoločne sa vracajú do normálneho života. „Nemohla som sa dočkať. Čakali sme na ten moment, keď si pre neho takto pôjdeme a odvezieme si ho domov,“ zverila sa Michaela.

Lekár Michal Šotola z I. kliniky tuberkulózy a respiračných chorôb 1. LF UK a VFN uviedol, že pacienta čaká pomerne náročná rehabilitácia. „Bude sa znova učiť pohybovať po byte, čaká ho liečba pomerne rozsiahlych rán a bude potrebné sledovať i jeho nález na pľúcach,“ vysvetlil doktor. „Boj sa ešte neskončil a plne si to uvedomujem,“ poznamenal Markovič. K práci taxikára sa už ale vrátiť nechce. Zvažuje ponuku od firmy, ktorá rozváža medzi nemocnicami krv.

Experimentálny liek remdesivir

Robert ležal niekoľko týždňov pripojený na ECMO – mimotelový obeh. Jeho stav sa postupne zlepšoval, 24. marca začal dostávať experimentálny liek remdesivir, ktorý vyvinula americká firma Gilead Sciences.

Každý deň po dobu desať dní dostal jednu dávku infúziou, doktori pod vedením Martina Balíka ho postupne odpojili od mimotelového obehu a nakoniec aj od umelej pľúcnej ventilácie. Pomaly potom začal komunikovať, tiež sa už dokázal posadiť.

Remdesivir podáva VFN už aj ďalšiemu pacientovi, jedného lieči aj Fakultná nemocnica v Motole. Do testovania liekov v Česku sú zapojené aj Nemocnica Na Bulovke a Fakultná nemocnica u sv. Anny v Brne. Nijaký z liekov na covid-19 nie je oficiálne schválený, všetko to sú experimentálne lieky. Lekári tiež testujú možnosť pacientov s covid-19 liečiť krvnou plazmou od uzdravených.