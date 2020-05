KORONAVÍRUS Pri otváraní škôl chceme ísť postupne, najprv materské školy a prvý stupeň, tvrdí Gröhling

BRATISLAVA - V súvislosti s možným otváraním škôl sa pôjde postupne. Najskôr by sa mali vrátiť do škôl deti v materských školách (MŠ) a žiaci prvého stupňa základných škôl spolu s piatakmi. Následne sa bude zvažovať, či sa do škôl vrátia aj ostatní žiaci. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol v stredu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

"Všetci chceme ísť do škôl, tá vôľa je obrovská. Musíme sa vysporiadať so všetkými podmienkami, aby sme v prvom rade chránili bezpečnosť a zdravie nás všetkých," uviedol minister. Podľa ministra je veľmi pravdepodobné, že to nebude klasické vyučovanie. Diskutovať sa podľa neho musí aj o tom, ako bude obmedzený vek učiteľov v rámci rizikových skupín. "Toto všetko potrebujeme mať vydiskutované, najlepšie priamo v praxi, že sa stretneme s riaditeľmi alebo s učiteľmi," poznamenal minister.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Situáciu v súvislosti s otváraním škôl vníma Gröhling ako veľkú zodpovednosť, pretože v školskom systéme sa nachádza zhruba 100.000 pedagógov a milión žiakov. "Preto chcem mať všetky rozhodnutia vydiskutované v rámci tímu epidemiológov a následne sa postavíme a povieme rozhodnutie a jednotlivé metodické pokyny, ako to máme spracovať a akým spôsobom máme ísť do škôl," povedal šéf rezortu školstva.

Diskutuje sa aj o tom, koľko žiakov má byť v skupine

Podľa Gröhlinga sa diskutuje o tom, koľko žiakov má byť v skupine, ale i o tom, ako bude prebiehať vyučovanie. "Musíme vyriešiť jedálne, školské kluby, ale aj to, ako budú rodičia vstupovať do škôl. Je tam množstvo malých problémov, s ktorými sa určite popasujeme a nejakým spôsobom to zvládneme," povedal. Minister by bol rád, keby bolo vyučovanie v školách obnovené aspoň čiastočne v júni.

OTVÁRANIE ŠKÔL 💬🤓 Máme veľkú zodpovednosť. Čokoľvek, čo povieme, ovplyvní množstvo ľudí. Preto akýkoľvek možný návrat... Uverejnil používateľ Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny Streda 6. mája 2020

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na sociálnej sieti uviedol, že stredoškoláci sa vrátia do škôl až v septembri. "Do úvahy prichádza, že v júni by sa mohli vrátiť do škôl žiaci prvého stupňa a piataci. Bude to však niečo ako dobrovoľná a zábavná forma, aby naši drobci nezabudli na svojich spolužiakov a učiteľov. Posledné dva júnové týždne sa zase uvažuje s návratom stredoškolákov. Forma ich prítomnosti v skole je tiež otázka diskusie." uviedol Droba po stredajšom stretnutí s ministrom školstva a učiteľmi stredných škôl. Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.