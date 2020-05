Smer sa pustil do Matoviča! Pod zámienkou KORONAVÍRUSU chystá veľké čistky

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD nepodporí v pléne Národnej rady (NR) SR novelu zákona o štátnej službe ani návrh na jej prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Žiada vládu, aby ju do parlamentu ani nepredkladala. Vyhlásil to podpredseda parlamentu a Smeru-SD Peter Pellegrini.

VIDEO Tlačová konferencia Petra Pellegriniho:

Upozorňuje na snahu vlády urobiť čistky medzi štátnymi úradníkmi a na možné okliešťovanie práv ľudí pod rúškom boja proti novému koronavírusu. "Je to zákon, ktorý má pod rúškom boja s pandémiou pomôcť urobiť vláde veľké čistky v celej štátnej správe," podotkol Pellegrini s tým, že sa dotýka viac ako 40.000 štátnych úradníkov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rozpor s programovým vyhlásením vlády

Upozornil na to, že novela nešla ani medzirezortným pripomienkovým konaním, a vyzval aj mimovládne organizácie, aby sa na legislatívnu úpravu pozreli. Ide podľa neho o ďalší pokus vlády zneužiť situáciu, v ktorej sa Slovensko nachádza. Poznamenal, že je tiež v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Pripomenul predvolebné sľuby koalície, že čistky robiť nebude a že chce zaviesť novú formu profesionality v štátnej správe.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini tvrdí, že zákon by mal garantovať profesionalizáciu štátnej služby, odmeňovanie úradníkov, ale aj istoty, aby odborníci na úradoch prežili aj výmenu niekoľkých vlád. Mrzí ho, že keď sa vláde, premiérovi alebo ministrom niečo nedarí, obviňujú úradníkov zo sabotáže. Apeloval na vládu, aby od toho upustila.

Nepriama kritika Lipšica ako kandidáta na generálneho prokurátora

Generálnym prokurátorom by nemal byť človek, ktorý nebol nikdy prokurátorom. Myslí si to expremiér Pellegrini. Na tlačovej konferencii povedal, že meniť zákon pre uľahčenie možnosti konkrétnym ľuďom uchádzať sa o tento post nie je správnou cestou na zvýšenie dôvery voči prokuratúre. Pellegrini víta úpravu legislatívy, ktorá by rozšírila okruh ľudí, ktorí môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Nemyslím si, že na generálneho prokurátora by sme mali dať človeka, ktorý prokurátorom nikdy nebol, a už tobôž nie, ak by sme kvôli nemu museli zákon meniť, aby sa vôbec mohol na takejto voľbe zúčastniť. Nemyslím si, že je to správna cesta a že by to mohlo zvýšiť dôveryhodnosť samotnej prokuratúry," povedal Pellegrini s tým, že zákony by sa nemali šiť na mieru pre konkrétneho človeka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Generálnym prokurátorom by mal byť podľa Pellegriniho prokurátor, ktorý má dlhoročnú prax a pozná prokuratúru od okresnej až po vysoké pozície, pretože to dáva dobrú záruku na riadenie vecí. Pellegrini by privítal zmenu zákona, ktorou by sa rozšíril okruh ľudí, ktorí môžu navrhovať kandidátov na tento post. "Myslím si, že to nie je nič zlé, pretože to môže rozšíriť okruh súťažiacich," dodal v tejto súvislosti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Meno Daniela Lipšica padlo už skôr

Ako kandidát na nového generálneho prokurátora sa spomína advokát Daniel Lipšic, potvrdil to aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). Premiér tiež priblížil zmenu zákona, ktorá by sa mala týkať rozšírenia okruhu osôb, ktoré môžu byť nominované, ako aj subjektov s právomocou navrhnúť kandidátov.

Ako ďalší možní kandidáti na tento post sa spomínajú prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, Maroš Žilinka a Vasiľ Špirko či niekdajší kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš. Súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára vymenoval do funkcie v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov.