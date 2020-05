KORONAVÍRUS Pomoc pri koronakríze je z okolitých štátov najpomalšia u nás, hovorí Suja

"Počul som od niektorých ekonómov, že číslo poklesu by mohlo byť dokonca dvojciferné. A druhá vec, všetky okolité štáty nás už predbehli v objeme aj rýchlosti pomoci, ktorá išla k ľuďom a firmám. Zo všetkých okolitých štátov sme ju mali najmenšiu aj najpomalšiu," vyhlásil Suja v TABLET.TV. Dodal, že jeho strana aj z tohto dôvodu podporuje v parlamente skrátené legislatívne konania pri vládnych návrhoch zákonov, ktoré majú pomáhať riešiť následky koronakrízy. "Ale stáva sa, že to v skutočnosti nemá nič spoločné s koronou. Napríklad ten špicľovací zákon, ktorý práve ústavný súd pozastavil," povedal.

Za problém považuje aj to, ak sa vláda snaží legislatívnu zmenu v parlamente presadiť tak, že ju "prilepí" k návrhu iného, vecne nesúvisiaceho zákona. "Pritom sa súčasná vládna koalícia v programovom vyhlásení vlády vyjadrila, že takéto zákony nebude ani predkladať," uviedol Suja. Napríklad, aktuálne sa k novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov takto pripojil článok, ktorý umožňuje okrem iného ľahšie prepúšťanie riaditeľov úradov práce. "So zákonom o štátnej službe profesionálnych vojakov sme nemali žiadny problém. Ale potom neprešli žiadne pozmeňováky, ani výhrady z výborov, aby sa vyradil článok dva," povedal Suja.

"To, čo vláda deklarovala na začiatku, že budú výberové konania, teraz obchádza. Hovorili, že nebudú politické, ani stranícke nominácie a prvé už vidíme," dodal. "Šéf Hlavného banského úradu je bývalý okresný predseda SaS. S banským úradom nemá spoločné absolútne nič. Jediná výhovorka je, že potrebujú manažéra, čo to rýchlo vyrieši. Ale pár týždňov na výberové konanie na odborníka by to počkalo," uviedol Suja.

Nepodporia prípadnú kandidatúru advokáta Daniela Lipšica

Na margo blížiacej sa voľby nového generálneho prokurátora Suja uviedol, že v tejto chvíli ešte nie je známe ani to, či a ako chce vládna koalícia meniť zákon, a s jednou výnimkou ani mená, o ktorých sa uvažuje. "Teraz je ešte predčasné hovoriť o nejakých konkrétnych taktikách. Vlastného kandidáta nemáme a ani nenavrhneme," povedal s tým, že sú ochotní podporiť kvalitného profesionála aj v prípade, že bude nominantom vlády.

Nepodporia však prípadnú kandidatúru advokáta Daniela Lipšica, ktorú ako možnosť spomínal v médiách premiér Igor Matovič (OĽaNO). "Daniel Lipšic v súčasnej dobe kandidovať nemôže, je ešte stále v podmienke. A ak budeme meniť zákon kvôli jednej osobe, je to precedens," povedal Suja. "Je pre nás neakceptovateľný, nemá morálny ani právny kredit, nikdy nezastával žiadny post na prokuratúre," dodal.

Na margo rozhodnutia Mojmíra Mamojku rezignovať na post ústavného sudcu, Suja povedal, že o ňom nechce špekulovať, keďže nepozná detaily. ĽSNS je však podľa neho pripravená zapojiť sa do voľby dvoch nových kandidátov, z ktorých prezidentka Zuzana Čaputová vyberie nastupujúceho ústavného sudcu. Podobnú drámu, aká prebiehala pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov minulý rok, Suja aktuálne neočakáva. "Nemalo by to trvať tak dlho ako minulý rok. Vládna koalícia má ústavnú väčšinu," pripomenul.