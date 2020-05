KORONAVÍRUS Vláda v novom šate: Tlmočníci vymenili štíty za priehľadné rúška, ministri dostali nové

BRATISLAVA - V stredu vstúpila do platnosti druhá a tretia fáza uvoľňovania opatrení. Viaceré prevádzky už môžu otvoriť, samozrejme, za prísnych podmienok hygienických podmienok. Slovensko sa pomaly vracia do normálnu, no premiér Igor Matovič stále varuje, aby sme opatrenia dodržiavali. Slovensko si druhú vlnu epidémie nemôže dovoliť. Dnes preberú na rokovaní vlády viacero tém. Medzi nimi je aj horúca téma kontroly hraničných prechodov.

rokovanie vlády dnes začalo o desiatej doobeda

premiér Igor Matovič spolu s ministrami prediskutujú dokopy 9 návrhov

od včera vstúpila do platnosti druhá a tretia fáza, opatrania sa uvoľňujú a otvárajú sa ďalšie skupiny prevádzok, otvorené sú aj terasy, krčmy, kaviarne, možné sú aj bohoslužby a svadby za prísnych podmienok

minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na rokovanie priniesol ďalšie 4 návrhy týkajúce sa sociálnych otázok

tlmočníci od dnes používajú namiesto štítov priehľadné rúška, zdôvodňujú to aj lepšou ochranou a lepšou možnosťou vidieť im na ústa, premiér tiež doniesol nové rúška pre členov vlády

vláda predĺži kontroly na hraniciach do 27. mája

11:51 ZSSK od nedele obnoví vnútroštátnu dopravu, vlaky pôjdu podľa riadneho grafikonu

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od nedele (10. 5.) po takmer dvoch mesiacoch čiastočne obnoví vnútroštátnu dopravu. Urobí tak na základe rozhodnutia vlády. Od tohto dátumu budú opäť podľa štandardného grafikonu vlakovej dopravy 2019/2020 premávať všetky vnútroštátne vlaky vypravované vo verejnom záujme. Pôjde teda o vnútroštátne spojenia s výnimkou vlakov kategórie InterCity (IC). Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč. (tasr)

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

11:35 Dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach SR v rámci schengenského priestoru sa predlžuje do konca mája

Vláda vo štvrtok schválila predĺženie kontrol na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách od piatka (8. 5.) do 27. mája 2020. Už druhé predlženie termínu obnovených kontrol súvisí s opatreniami prijímanými v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Súčasťou rozhodnutia je aj zoznam hraničných priechodov, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR. (tasr)

11:24 Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa dočasne upravia niektoré lehoty v oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dôvodom je mimoriadna situácia na Slovensku v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Ministerstvo práce uviedlo, že v tejto oblasti je nevyhnutné napriek aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku zabezpečiť výkon v čo najvyššej možnej miere. (tasr)

11:20 Premiér Igor Matovič prišiel na rokovanie vlády s darčekom pre ministrov a podpredsedov vlády. Išlo o ozdobné mince v súvislosti so 75. výročím víťazstva nad fašizmom.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Premiér tiež priniesol na rokovanie nové rúška s logom SK.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

11:05 Tlmočníci do jazyka pre nepočujúcich od dnes už nepoužívajú štíty, ale ochranné rúška, ktoré sú priehľadné, aby im bolo vidieť na ústa. Informuje o tom aj samotný predseda Slovenského zväzu nepočujúcich Jaroslav Cehlárik. "Tlmočníkom štít zavadzal, bol príliš dlhý a častokrát si doňho buchli, od štítu sa odrážalo nevhodne svetlo, čo bránilo v plnom vnímaní informácií nepočujúcim a tým, že štít bol otvorený zo strán, nechránil oblasť úst a nosa adekvátne," zdôvodnil predseda hnutia tento krok.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

10:41 Po otvorení rokovania pribudli ďalšie 4 návrhy od ministra práce Milana Krajniaka. Ide o návrh nariadenia vlády v súvislosti s výkonom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas núdzového stavu, návrh nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb, návrh o sociálnom poistení a ďalší návrh na skrátené legislatívne konanie tiež v súvislosti so sociálnym poistením.

10:04 Sulík na brífingu vystupuje po boku starostky mestskej časti Starého mesta v Bratislave Zuzany Aufrichtovej. Tá hovorí o tom, že o konkrétnej auditorskej spoločnosti písali spolu článok ešte s nebohým novinárom Jánom Kuciakom. Ide o spoločnosť Deloitte Audit. Podľa Sulíka sa problém teraz dotýka už aj mesta Bratislava a ide o čiernu ovcu medzi auditormi. Sulík podáva podnet na Úrad pre dohľad nad výkonom auditu v kontexte odobratia auditorskej licencie.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

10:00 Doležal potvrdil, že na vláde nakoniec nepredloží opatrenie na pozastavenie bezplatného cestovného pre dôchodcov v rámci železničnej dopravy .

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

09:57 Minister dopravy Andrej Doležal hovorí, že úsek D4R7 by mal byť otvorený do predčasného užívania. "Aj keď nie som stavar, dokážem rozpoznať nespevnenú krajnicu a eróziu svahu, to sú základné pripomienky," konštatuje na margo stavu vozovky šéf rezortu. Otvorenie komunikácie predpokladá v júli.

09:54 Očakáva sa brífing ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý má hovoriť o zasiahnutí rezortu v kontexte známej auditorskej firmy, ktorá chce podľa ministra ďalej tunelovať štátny rozpočet.

09:47 Medzi prvými, kto prišiel na rokovanie vlády bol minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Ten sa zmienil aj o kauze dobytkár, pričom ho podľa jeho vlastných slov ani neprekvapujú aktuálne informácie, keďže mieru korupcie tam považoval za vysokú.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

09:30 Na dnešnom rokovaní vlády budú členovia kabinetu rozoberať dokopy 5 návrhov. Ide o návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2019, návrh o predĺžení dočasného obnovenia kontroly na hraniciach, návrh o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie, návrh na povolenie čiastočného vývozu niektorých životne dôležitých tovarov a návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2019.

Slovensko sa pomaly vracia do normálu

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením nového koronavírusu na Slovensku sa môžu od stredy 6. mája spojiť fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok. Otvorí sa tak krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby, bohoslužby a svadby. Tiež aj obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Všetko za prísnych hygienických podmienok.

Štvrtá fáza je nenastane vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu skôr ako za 14 dní. V tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi veľkým epidemiologickým rizikom. O dva týždne budú odborníci diskutovať o otváraní škôl a škôlok, obchodné centrá ostávajú zatvorené.

O školách a škôlkach budú diskutovať

Postupné otváranie škôl a škôlok bude témou série samostatných stretnutí, v hre je viacero možností. Úlohu zohrajú viaceré parametre i vývoj aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. „Bude to musieť byť chirurgický rez, ako budeme postupne otvárať školy a škôlky,“ vyhlásil premiér v súvislosti s otváraním škôl.

Pripustil, že postupné otváranie bude možno závisieť od veku študentov, ale napríklad aj od profesie rodičov. Ako prvé by pri tomto variante mohli ísť do škôl deti policajtov, zdravotníkov či vojakov. Zdôrazňoval, že diskusia o tejto oblasti sa ešte len začala, rozhodnúť by sa malo o dva týždne. Diskusia prebieha aj k téme otvorenia materských a základných škôl.

Obchodné centrá musia počkať

Obchodné centrá sa zatiaľ nebudú otvárať. Hudečková uviedla, že práve tam je riziko veľkej mobility ľudí. Podľa nej aj víkendy predtým trávili rodiny s deťmi práve v centrách. „Riziko, ktoré by s tým bolo spojené, by bolo už možno príliš veľké,“ uviedol premiér. V obchodných centrách dochádza k cielenej socializácii ľudí.