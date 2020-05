KORONAVÍRUS Opatrenia sa uvoľňujú! Veľký PREHĽAD: Slovensko sa vracia do normálu, otvárajú sa aj krčmy

Vzhľadom na dobrý vývoj so šírením koronavírusu na Slovensku sa môžu od stredy spojiť ďalšie dve fázy z plánu otvárania prevádzok. Všetko za prísnych hygienických podmienok. Prečítajte si zoznam prevádzok, ktoré sa otvárajú. Štvrtá fáza je nenastane vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu skôr ako za 14 dní. V tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi veľkým epidemiologickým rizikom. O dva týždne budú odborníci diskutovať o otváraní škôl a škôlok, obchodné centrá ostávajú zatvorené.

ZOZNAM prevádzok, ktoré budú od stredy otvorené

1. Ubytovanie (krátkodobé, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb, po odchode hosťa bude izba 24 hodín voľná)

Bude možné i krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní) na izbách v penziónoch a hoteloch bez možnosti ostatných služieb (napríklad welness). Izba má mať vlastnú kúpeľňu. Po odchode hosťa musí byť izba minimálne 24 hodín voľná. Stravovanie je v rámci krátkodobého ubytovania možné na izbe, respektíve na terase príslušnej reštaurácie v danom penzióne či hoteli.

2. Kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá (podľa podmienok)

3. Vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a podobne)

4. Taxi služba (podľa podmienok)

Od stredy bude možná i prevádzka taxislužieb – s oddeleným priestorom medzi vodičom a zákazníkom, ktorý má sedieť na zadnom sedadle. Cestujúci musí byť od vodiča oddelený fóliou alebo inou ochranou. Používanie klimatizácie v zadnom priestore nebude z preventívnych dôvodov povolené.

5. Bohoslužby a svadby (podľa podmienok)

Bohoslužby sa budú môcť od 6. mája konať za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí. Po dohode s Konferenciou biskupov Slovenska by mali byť v kostoloch vyznačené miesta, kde môžu ľudia sedieť a stáť. Ľudia by mali sedieť v každej druhej lavici minimálne dva mestre od seba. Vonku by mali byť značkou vyznačené miesta, aby boli vo všetkých smeroch dva metre od seba. Aj naďalej bude povinné nosiť rúško, ale aj dezinfekcia rúk či pravidelné vetranie. Odporúčanie je zaviesť v nedeľu aspoň jednu samostatnú omšu vyhradenú pre seniorov. Omše však budú otvorené všetkým vekovým kategóriám.

Nebudú sa podľa jeho slov podávať ruky pri obrade, sväté prijímanie budú môcť dávať kňazi len do ruky, nie do úst. Odporúča sa priebežné vetranie. Matovič vysvetlil, že počet ľudí na omšiach nebude obmedzený podľa rozlohy kostola, teda nebude platiť pravidlo 25 štvorcových metrov na jednu osobu. Argumentuje tým, že v kostoloch nie je vzduchotechnika, väčší objem vzduchu, menší pohybom ľudí. Zároveň bude omša kratšia, možno do pol hodiny.

6. Obchody a služby (povinná dezinfekcia rúk, 25 m2 na zákazníka, dvojmetrové odstupy)

Zároveň budú otvorené obchody a služby bez ohľadu na ich rozlohu za rešpektovania už doteraz platných hygienických opatrení v otvorených obchodoch – uvedené sa netýka obchodných centier, v ktorých zostávajú v platnosti súčasné obmedzenia.

Skúšanie oblečenia v obchodoch sa povoľuje, potrebná je však dezinfekcia rúk. Odskúšané a nezakúpené oblečenie musí zostať 24 hodín odložené a nepoužité. Obchody ostávajú v nedeľu aj naďalej zatvorené.

7. Verejné stravovanie (vonkajšie „terasy“; okraje stolov 2 metre od seba, dezinfekcia dotykových plôch po každom zákazníkovi; maximálne dvaja ľudia pri stole alebo rodičia s deťmi; WC – dezinfekcia dotykových plôch každú hodinu, na WC k dispozícii dezinfekcia na ruky a jednorázové utierky, zákaz sušičov rúk)

Od stredy (06.05.2020) majú byť verejnosti prístupné vonkajšie terasy zariadení verejného stravovania (napríklad reštaurácií). Je však potrebné, aby okraje stolov boli od seba vzdialené minimálne dva metre, pri jednom stole majú sedieť maximálne dve osoby, respektíve rodičia s deťmi. Dotykové plochy na terase a na toaletách budú musieť prevádzkovatelia dezinfikovať každú hodinu. Otvorené budú aj krčmy a kaviarne.

8. Rehabilitačné služby (len suché procedúry)

9. Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene (podľa podmienok)

S uvoľnením činnosti prevádzok sa zároveň posilní štátny zdravotný dozor a kontroly v otvorených prevádzkach i ďalších zariadeniach.

Konkrétne špecifikované podmienky k otváraniu prevádzok bude možné nájsť v opatrení, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní v utorok poobede, respektíve v stredu dopoludnia.

Aké hygienické opatrenia musíte dodržať?

Pre prevádzkovateľov všetkých otvorených obchodov a služieb stále platí, že vo svojich prevádzkach sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení.

vstup do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

do prevádzky (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorázových rukavíc pri vstupe do prevádzky,

alebo do prevádzky, minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,

medzi osobami v prevádzke, vstup max. 1 zákazník na 25m 2 z rozlohy prevádzky,

z rozlohy prevádzky, viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky ,

o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu , vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,

prevádzky, vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď.,

ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď., každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,

prevádzky na vlhko, každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň). Výnimky pozri v opatreniach (bod G).

Obchodné centrá musia počkať

Obchodné centrá sa zatiaľ nebudú otvárať. Hudečková uviedla, že práve tam je riziko veľkej mobility ľudí. Podľa nej aj víkendy predtým trávili rodiny s deťmi práve v centrách. „Riziko, ktoré by s tým bolo spojené, by bolo už možno príliš veľké,“ uviedol premiér. V obchodných centrách dochádza k cielenej socializácii ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

Školy a škôlky

Postupné otváranie škôl a škôlok bude témou série samostatných stretnutí, v hre je viacero možností. Úlohu zohrajú viaceré parametre i vývoj aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. „Bude to musieť byť chirurgický rez, ako budeme postupne otvárať školy a škôlky,“ vyhlásil premiér v súvislosti s otváraním škôl. Pripustil, že postupné otváranie bude možno závisieť od veku študentov, ale napríklad aj od profesie rodičov. Ako prvé by pri tomto variante mohli ísť do škôl deti policajtov, zdravotníkov či vojakov. Zdôrazňoval, že diskusia o tejto oblasti sa ešte len začala, rozhodnúť by sa malo o dva týždne. Diskusia prebieha aj k téme otvorenia materských a základných škôl.

Zdroj: Topky/Maarty

„Trasovanie“ ľudía plošné testovanie

Čo sa týka trasovania ľudí nakazených novým koronavírusom, je všetko viac-menej pripravené. Ako uviedol Matovič, minulý štvrtok (30. 4.) inicioval stretnutie s ľuďmi, ktorí sú do vytvárania riešenia tohto opatrenia zainteresovaní a zaujímali ho odpovede na otázku trasovania pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus. „Trošku som pomohol, aby sa urobili zmluvy medzi Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a telekomunikačnými operátormi,“ dodal premiér.

O tom, že na identifikáciu nakazených ľudí majú poslúžiť mobilné lokalizačné dáta, informovala vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová ešte koncom marca. V rámci tohto opatrenia majú mobilní operátori poskytnúť ÚVZ SR dáta o pohybe pozitívne testovaných ľudí na nový koronavírus.

Samotné riešenie má podľa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) fungovať tak, že operátori call centra budú telefonicky kontaktovať už infikované osoby. Na základe ich súhlasu použijú lokalizačné dáta operátorov a pomôžu im spomenúť si, kde sa vo vymedzenom časovom intervale pohybovali a s kým sa stretli. „Vytvorí sa tak zoznam potenciálne infikovaných osôb, ktorý bude poskytnutý ÚVZ SR a tieto osoby budú následne prednostne testované,“ vysvetlil úrad.