Prvé personálne rošády v škandalóznej agentúre! Minister vymenil šéfa, ten hovorí o strašiakovi

VIDEO Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského

Neakceptovateľné praktiky z minulosti

Mičovský v tlačovej správe uvádza, že je neprípustné, aby sa na PPA pokračovalo v režime, v akom to bolo doteraz. "To, čo sa v týchto dňoch dozvedáme o praktikách v PPA, vďaka OČTK, ktoré majú počas vlády Igora Matoviča odviazané ruky, je neakceptovateľné. Tak významná inštitúcia, ktorý každoročne pracuje so stovkami miliónov eur musí byť pod kontrolou verejnosti a protikorupčné opatrenia musí mať nielen na papieri, ale aj v praxi. Rozhodol som sa preto na jej najvyššiu funkciu vymenovať pána Tibora Guniša. Je to odborník s dôležitými skúsenosťami z oblasti poľnohospodárskych podpôr aj zo zahraničia," povedal na tlačovej konferencii Ján Mičovský.

Hľadať nástupcu nebolo ľahké

Platobnú agentúru charakterizoval ako inštitúciu, v ktorej to bez transparentnosti nepôjde. "Symbol atmosféry transparentnosti, a aj ako symbol voči tým, ktorým má PPAčka slúžiť," povedal Mičovský. Ten priznal, že personálne hľadanie osôb nebolo ľahké. "Garantujeme, že finančné toky budú transparentné, smery tokov dopredu známe, a ak budú nejaké chyby, tak ich priznáme, ak vôbec budú," hovorí sebavedomo na tlačovej konferencii Mičovský.

PPA vníma ako strašiaka, chce to zmeniť

Guniš sa v úvodnej reči pýši skúsenosťami zo zahraničia. "Mojimi štyrmi základnými cieľmi sú boj proti korupcii, transparentnosť, odbyrokratizovanie a PPA ako partner, nie postrach poľnohospodárov na Slovensku. Využijem všetky svoje poznatky i skúsenosti z pôsobenia PPA, prácou s najmodernejšími IT technológiami i najlepšiu prax z rakúskej platobnej agentúry Agrarmarkt Austria, v ktorej som pôsobil 6 rokov," uvádza nový riaditeľ PPA Tibor Guniš. Prax v rakúskej agentúre je tiež bod, ktorý u Mičovského zohral významnú rolu, aby si vybral práve Guniša za nového riaditeľa, čo na tlačovke sám priznal.

"Je to strašné. Mojou úlohou je zmeniť PPA zo strašiaka, ako ju vníma verejnosť, na transparentnú agentúru, ktorá je tu pre farmárov a pre poľnohospodárov," skonštatoval na záver Guniš.

Slovenskom dnes rezonuje kauza akcia dobytkár

Bývalého riaditeľa PPA Juraja Kožucha a finančníka Martina Kvietika budú po včerajšku definitívne stíhať väzobne. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR na svojom neverejnom zasadnutí, ktorý tak zamietol sťažnosti obvinených voči aprílovému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

"Senát NS SR na dnešnom neverejnom zasadnutí sťažnosti obvinených Martina K. a Juraja K., trestne stíhaných pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom, zamietol ako nedôvodné. Písomný sľub Martina K. senát neprijal a neprijal ani peňažnú záruku vo výške 200.000 eur ponúknutú za tohto obvineného," konkretizovala ďalej Važanová.

Juraja Kožucha a Martina Kvietika zobral sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica do väzby 25. apríla. Obaja boli obvinení z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku spolupáchateľstvom. Dôvodom kolúznej väzby bola obava z možného ovplyvňovania svedkov. Rozhodnutie nebolo právoplatné, pretože obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodoval vo štvrtok NS SR.

Dvojicu zadržali 22. apríla v rámci pokračujúcej policajnej akcie Dobytkár. Počas nej zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v ostatných týždňoch viacero ľudí pre korupčné trestné činy a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Celková výška prijatých úplatkov zo strany Juraja Kožicha a Martina Kvietika predstavuje podľa polície sumu vo výške 924.000 eur.

Koncom minulého týždňa NAKA informovala, že v rámci akcie Dobytkár išlo o úplatky v hodnote približne desiatich miliónov eur. Doteraz bolo vo veci obvinených 19 fyzických a päť právnických osôb z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Väzobne je stíhaných šesť osôb.