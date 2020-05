Bratislavčania, vyzbrojte sa trpezlivosťou: Hlavné mesto hlási výrazné meškanie liniek MHD

"Linky X5, X33 a 29 meškajú do 55 minút. Linky 30, 31, 32, 37 a 39 do 35 minút. Za meškania a komplikácie sa ospravedlňujeme. Pracujeme na systémovom riešení," uvádza dopravca, zabezpečujúci bratislavskú MHD.

Meškanie súvisí s obmedzeniami, ktoré si vyžiadali práce v rámci poslednej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Do rekonštrukcie najdlhšej a najkomplikovanejšej časti trate sa realizátor pustil v sobotu. Práce v úseku od tunela po Molecovu ulicu majú trvať do septembra. Namiesto električkovej dopravy zabezpečuje spojenie do mestských častí Karlova Ves a Dúbravka v súčasnosti náhradná autobusová doprava. Obmedzenia sa týkajú aj individuálnej automobilovej dopravy.

V úseku od tunela po Molecovu v smere do Karlovej Vsi a v smere do centra mesta v úseku za Mostom Lafranconi po River park je voľný jeden jazdný pruh. Pre rekonštrukciu trate je navyše na Karloveskej vylúčené ľavé odbočenie z mesta na Molecovu smerom na Dlhé diely. Automobily aj autobus X33 prechádzajú električkovú trať na úrovni bývalej zastávky Jurigovo námestie, vrátia sa naspäť ku križovatke na Molecovej a na Dlhé diely pokračujú odbočením doprava.