KORONAVÍRUS Postupné otváranie škôl bude témou stretnutí, v hre je viacero možností, vraví premiér

BRATISLAVA - Postupné otváranie škôl a škôlok bude témou série samostatných stretnutí, v hre je viacero možností. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal premiér Igor Matovič.

Doplnil, že úlohu zohrajú viaceré parametre i vývoj aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) doplnil, že potrebné je začať aj s plánovanými operáciami a ambulantnými vyšetreniami. Odborníci podľa jeho slov vypracovali metodické usmernenia, za akých podmienok sa budú môcť vykonať.

"Bude to musieť byť chirurgický rez, ako budeme postupne otvárať školy a škôlky," vyhlásil premiér v súvislosti s otváraním škôl. Poznamenal, že v hre je viacero možností. Pripustil, že postupné otváranie bude možno závisieť od veku študentov, ale napríklad aj od profesie rodičov. Ako prvé by pri tomto variante mohli ísť do škôl deti policajtov, zdravotníkov či vojakov. Zdôrazňoval, že diskusia o tejto oblasti sa ešte len začala.

Krajčí (OĽaNO) v súvislosti s plánovanými operáciami podotkol, že hoci doteraz boli zákroky obmedzené a nie zakázané, došlo k ich pozastaveniu. Vzhľadom na súčasnú situáciu podľa jeho slov hlavný hygienik SR Ján Mikas s národným krízovým klinickým tímom vypracovali metodické usmernenia. "Musíme zabezpečiť, aby sa zdravotná starostlivosť v krajine adaptovala na túto situáciu a bola čo najefektívnejšie poskytovaná obyvateľom," zdôraznil.

Minister skonštatoval, že v súvislosti s aktuálnou situáciou prehodnotili aj reprofilizáciu nemocníc. Vysvetlil, že počet lôžok rezervovaných pre covid-pacientov sa znížil. Počíta sa s 12.500 lôžkami v 12 koncových nemocniciach. Zvyšok kapacity by sa mal podľa neho efektívne využívať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Mikas tiež pripustil, že zvažujú spustenie imunologických prehľadov zameraných len na COVID-19, obdobne ako sa v minulosti testoval imunitný stav pri osýpkach a ďalších ochoreniach. "Vypracujeme určité postupy a následne zverejníme a požiadame občanov o spoluprácu," uviedol.

Premiér sa vyjadril aj k situácii so štátnou karanténou. Na otázku, či ju plánujú zrušiť a nahradiť iným spôsobom odpovedal, že zatiaľ sa javí ako najúčinnejšie opatrenie. "Keď dokážeme nájsť rovnako bezpečnú alternatívu, nevylučujeme, že prístup zmeníme," poznamenal.