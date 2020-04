Na NAKA v Nitre vypovedali dve sudkyne obvinené z prijímania úplatkov

Pred vyšetrovateľov sa postavili dve sudkyne z Obchodného úseku Okresného súdu Bratislava I. Katarína B. a Gabriela B., ktoré mali za úplatok rozhodovať v prospech Mariana K. Právnik Kataríny B., obvinenej zo zločinu prijímania úplatku a zločinu zasahovania do nezávislosti súdu, sa k obvineniam odmietol vyjadriť.

Gabriela B., obvinená zo zločinu prijímania úplatku, mala prijať od bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. úplatok vo forme kytice a parfumu. „Obvinenia kategoricky popieram a všetko vysvetlím,“ vyjadrila sa Gabriela B.

Na výsluchu bol prítomný aj Peter Erdös, právny zástupca Moniky J. Potvrdil, že obidve sudkyne vypovedali, no k podrobnostiam obsahu samotných výpovedí sa nevyjadril. „Jedna z výpovedí sa určitým spôsobom týka mojej klientky, no nijakým spôsobom to nezmenilo doterajší priebeh dokazovania,“ skonštatoval.