AKTUÁLNE Za vydieranie mafiánskeho bossa sa mal postaviť pred súd: Člen zločineckého gangu je mŕtvy!

Nižšie postaveného člena gangu takáčovcov Ondreja Miča zobral sudca Špecializovaného trestného súdu v piatok do väzby, Igora Smolena prezývaného Balvan, ktorý v rámci štruktúry skupiny zastával miesto v riadiaco-rozhodovacej zložke skupiny, sudca do väzby nevzal. O jeho väzbe mal vo štvrtok 30. apríla 2020 rozhodovať Najvyšší súd. Teraz je ale všetko inak. Balvana, jedného z najbližších ľudí, bossa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, našli mŕtveho!

Ivan Bíly Zdroj: Topky.sk

V utorok, krátko popoludní sme hľadali Igora Smolena, prezývaného Balvan, v jeho byte v bratislavskom Ružinove, odkiaľ ho pred týždňom vytiahlo zásahové komando. Potom, ako súd žiadosti prokurátora o vzatie do väzby napriek obvineniu z vydierania nevyhovel, chceli sme Balvana osloviť a konfrontovať s informáciami o prípade.

Igor Smolen Zdroj: polícia

Na zvonenie nikto nereagoval a tak sme sa k nemu domov ešte vrátili. Úspešní sme neboli ani na druhý pokus. Podvečer k nám dorazila správa, že 54-ročného Igora Smolena, ktorého sme hľadali, našli obeseného. Jeho telo objavili vodohospodári v lokalite Vlčie hrdlo v bratislavskom Ružinove.

Zháňal zbraň

Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo zistiť, obávaný muž takáčovcov pred smrťou volal svojmu kamarátovi, ktorému do telefónu povedal, že on „spievať“ policajtom nebude, a že sa ani nenechá zavrieť. V žargóne ľudí z kriminálneho prostredia to znamená, že nebude spolupracovať s políciou a vypovedať proti kumpánom.

Podľa nášho zdroja blízkeho podsvetiu sa Igor Smolen už v minulosti o samovraždu pokúsil. Bolo to asi pred rokom, no otrava liekmi mu nevyšla. O tom, že si siahne na život, však ani v posledných mesiacoch uvažovať neprestal. Podľa našich informácií mal Balvan veľký strach z výpovede zabijaka od sátorovcov Zsolta Nagyho prezývaného Čonty. Nagy začal spolupracovať s políciou a aktuálne rozkrýva trestnú činnosť, ktorú páchal so sátorovcami aj pre iné skupiny.

Práve jeho svedectvo by Balvana zrejme mohlo dostať za mreže na dlhé roky a tak si pred asi dvoma mesiacmi začal u ľudí blízkych podsvetiu zháňať pištoľ. Netajil sa tým, že plánuje ukončiť svoj život.

Vydieranie bossa piešťanských piťovcov

Elitní policajti NAKA žiadali v piatok minulý týždeň spolu s prokurátorom väzbu pre dvoch členov gangu takáčovcov. Rozhodoval o nej Špecializovaný trestný súd. V putách priviedli Ondreja Miča a Igora Smolana prezývaného Balvan. V prípade ide o to, že nebohý Igor Smolen alias Balvan mal na pokyn svojho bossa Ľubomíra Kudličku, prezývaného Kudla, poveriť v hierarchii takáčovcov nižšie postaveného Ondreja Miča, aby „presvedčil“ trojicu mužov, ktorí vystupujú ako „korunní“ svedkovia proti gangu takáčovcov, na zmenu výpovede.

Vydieranými mužmi sú boss piešťanskej vetvy piťovcov Róbert Bíly, jeho pravá ruka Matúš Šelestiak a syn nezvestného podnikateľa z Trnavy Ladislava Matoviča. Mičo mal prostredníctvom Šelestiaka poslať Bílemu a Matovičovi odkaz, že má mandát na to, aby zabezpečil zmenu výpovede v prípade, pre ktorý skončilo v januári 2017 trinásť členov gangu takáčovcov na čele s bossom Ľubomírom Kudličkom.

V uznesení sa presne píše, že Ondrej Mičo „uviedol, že v prípade, ak na jeho podmienky nepristúpia, budú zo strany bossa Kudličku a jeho blízkeho človeka Balvana, respektíve ľudí zo zločineckej skupiny takáčovcov, fyzicky zlikvidovaní. Mičo na stretnutiach stále opakoval, že si začali s nesprávnymi ľuďmi, že títo ľudia majú obrovskú moc, peniaze a kontakty a taktiež, že Kudličkovi aj Balvanovi sľúbil, že pre nich zabezpečí písomné prehlásenie, že si svoje výpovede proti nim vymysleli. V rámci posilnenia pocitu strachu, sa pred jedným zo svedkov, okrem iného, vyjadril, že sú „živé mŕtvoly“, načo títo z obavy o svoj život a zdravie, opustili na istý čas aj územie Slovenskej republiky,“ píše sa v uznesení Špecializovaného trestného súdu.

Sudca pre prípravné konanie vzal do väzby iba nižšie postaveného člena gangu Ondreja Miča, ktorý sa mal na vydieraní priamo podieľať. Balvana prepustil na slobodu. Prokurátor aj Mičo podali sťažnosť o ktorej bude vo štvrtok 30. apríla o 14-tej hodine rozhodovať senát Najvyššieho súdu. Pre smrť Igora Smolena alias Balvana, tak bude senát rozhodovať, len o väzbe pre Miča. Obvinený boss Ľubomír Kudlička je aktuálne už vo väzbe pre objednávku vraždy podnikateľa z Prievidze.