KORONAVÍRUS Krízový štáb odklepol ďalšiu zmenu: Nové uvoľnenie týkajúce sa hraníc!

od 12:00 prebieha rokovanie vlády

o 14-ej má začať rokovať aj Ústredná krízový štáb, ktorý sa má venovať najmä pendlerom

minister školstva chce dnes otvoriť tému otvárania škôl a škôlok pre deti zdravotníkov

na Slovensku začala minulú stredu 1. fáza otvárania ekonomiky, ďalšia podľa premiéra nezačne skôr ako 6. mája

členovia krízového štábu varovali pred druhou vlnou ochorenia, dovolenky si preto máme plánovať na Slovensku, v Chorvátsku nemajú veľa prípadov koronavírusu, rizikové však je, to že sa tam môže stretnúť veľa cudzincov

minister škôlstva uviedol, že na pomoc pre materské školy bude vyčlenených 90 miliónov eur

minister hospodárstva Richard Sulík uviedol, že by začal uvoľňovanie skôr ako 6. mája

pendlerom do 30 km sa od začiatku mája zruší povinnosť preukazovať sa negatívnym testom

VIDEO Brífing premiéra Matoviča na tému Nepokazme si to

17:18 Martin Klus na sociálnej sieti informuje o schválených opatreniach z krízového štábu.

Ruší sa potreba preukázať sa negatívnym testom pre pendlerov v oblasti 30 km od otvoreného hraničného priechodu, výnimky sa budú týkať aj osôb s prácou alebo pobytom v pohraničnom pásme či slovenských študentov na základnej, strednej alebo vysokej škole v zahraničí za účelom vykonania prijímacích alebo záverečných skúšok. Negatívny test na vstup na Slovensko tiež nebude môcť byť starší, ako 96 hodín (pôvodne išlo o 48 hodín). Opatrenia budú platiť od 1. mája 7:00 .

16:45 Na Slovensku by mohli vznikať ambulancie pre pacientov s koronavírusom

Počas krízovej situácie s novým koronavírusom by mohli na Slovensku vzniknúť epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Ich fungovanie má umožniť novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva. Cieľom je, aby nevznikali živelne. Kabinet navrhol materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: Úrad Vlády SR

Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie. Ambulancia by dostávala od zdravotnej poisťovne mesačnú paušálnu platbu vo výške 11.836 eur. Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Ako vyplýva z materiálu, práve tie by mohli takúto činnosť dočasne vykonávať. Umožnilo by to rozhodnutie ministerstva zdravotníctva po žiadosti samosprávneho kraja.

16:35 Výnimky z povinnej štátnej karantény by sa mohli týkať širšieho okruhu osôb a pohraničných oblastí, než len zdravotníckych pracovníkov a prihraničných krajov v Českej republike.

16:25 Minister hospodárstva Richard Sulík sa pred Úradom vlády stretol so zástupcami z humenskej firmy Nexis Fiberis, ktorá počas víkendu zastavila prevádzku kvôli prerušeniu dodávok energie. Rozhodli sa preto podať trestné oznámenie na prenajímateľa priestorov priemyselného parku.

Zdroj: Topky/Maarty

16:05 Minsiterka spravodlivosti Mária Kolíková mala stretnutie s predsedníčkou Súdnej rady. „Sú tu nejasnosti právnej úpravy čo týka zasadnutie, ak niekto nie je prítomný,“ uviedla. Ide o člena rady Jána Mazáka, ktorý nie je na Slovensku. Po príchode do štátu by šiel do karantény. Mazák sa zasadnutia nezúčastnil.

15:55 Minister vnútra Roman Mikulec sa vyjadril k odstúpeniu Anny Bilecovej a k repatriantom.

15:50 Šéf pošty končí

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) odvolá generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Petra Helexu. Hovorí o zásadnom manažérskom zlyhaní v súvislosti s tým, že dostatočne včas nepripravil verejné obstarávanie v spojitosti so strážením budov pošty a prevozom peňazí pre Slovenskú poštu. Informoval o tom v utorok po rokovaní vlády.

15:45 V národných projektoch ÚSVRK bolo zamestnaných 1345 ľudí, z toho 299 Rómov

V rámci pokračujúcich národných projektov zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít bolo k 31. decembru 2019 zamestnaných celkovo 1345 ľudí, z toho 299 Rómov. Uvádzajú to predkladatelia Správy o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2019, ktorú v utorok zobrala vláda na vedomie.

15:38 „Radi by sme dosiahli výnimku aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,“ uviedol na adresu pendlerov žijúcich v Rajke či v Rakúsku. Zdá sa, že testy na koronavírus ostanú povinné, ale zrejme nebudú povinné každé dva dni, ale každé štyri dni.

Zdroj: Topky/Maarty

15:15 Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus informoval o niektorých návrhoch, ktoré zahŕňajú pendlerov. „Chceme dosiahnuť to, aby sa občania s pobytom alebo prácou v pohraničnom pásme dostali do širšieho kola výnimiek. Dnes máme tieto výnimky len pre zdravotnícky personál v Česku. Mali by sme to rozšíriť aj pre opatrovateľ v sociálnych službách. Malo by sa to týkať aj Rakúska,“ uviedol s tým, že vzdialenosť by sa udávala prostredníctvom krajov.

14:55 „Je pochopiteľné, že ľudia využívajú našu prírodu na návštevu lesov, lúk a ďalších plôch,“ uviedol minister pôdohospodárstva s tým, že dochádza k stretom so zvieratami i poraneniam. „Je tam aj veľa odpadkov. Ľudia zabúdajú, že príroda je chrám.“ Kritizoval aj návštevu prírody na motorkách a štvorkolkách. „Navrhnem, aby boli takéto stroje konfiškované.“

14:40 Vláda zaviedla tzv. SOS dotácie pre ľudí pracujúcich napríklad na dohodu, ktorí nemajú žiaden príjem od 12. marca, teda odkedy bola ekonomika Slovenska uzatvorená, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak na tlačovom brífingu po utorkovom rokovaní vlády. Dotácia bude vo výške 210 eur mesačne.

14:35 Začalo rokovanie ústredného krízového štábu.

14:28 Podľa Sulíka to s číslami vyzerá dobre. „Na krízovom štábe navrhnem, aby sa opatrenia uvoľňovali skôr ako 6. mája. Žiadna katastrofa s koronavírusom sa nekoná, koná sa katastrofa čo sa týka predajní a reštaurácií,“ uviedol Sulík.

14:27 Minister hospodárstva Richard Sulík komentuje komunikáciu medzi ním a premiérom Matovičom. „Včera sme reagovali tlačovou správou, nebudem to viac komentovať, nepôsobí to dobre,“ povedal.

14:26 „Keďže ekonomika je momentálne oslabená, preto zriaďovatelia pristupujú k znižovaniu platov pedagogických zamestnancov. Pokiaľ bude zlá ekonomická situácia pretrvávať, môže dôjsť aj prepúšťaniu zamestnancov,“ povedal minister školstva.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa neho sú potrebné nielen materské školy, ale aj učiteľky, čo v nich učia a rovnako aj miesta pre materské školy. „Nechceme dovoliť, aby žiadna materská škola skončila. Potrebujeme, aby od prvej chvíle, keď to bude možné, boli materské školy pripravené na akúkoľvek obmedzenú prevádzku za prísnych opatrení, aby sa rodičia mohli vrátiť do práce,“ poznamenal Gröhling.

14:25 Rokovania Súdnej rady SR budú môcť byť online

Vláda schválila, že rokovania Súdnej rady SR budú môcť byť vedené online v prípade neprítomnosti niektorého z členov a v prípade absencie vedenia povedie Súdnu radu jej najstarší člen. Online forma rokovania umožní členom fyzicky neprítomným, aby sa na rokovaní zúčastnili aj bez nutnosti cestovania. Rovnako tak budú môcť za návrhy Súdnej rady aj hlasovať. Návrh novely zákona taktiež po vzore úpravy Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR umožní viesť Súdnu radu SR jej najstaršiemu členovi v prípade, že by absentovalo vedenie vo forme predsedu a podpredsedu.

14:23 Vláda odvolala generálnu tajomníčku služobného úradu MV Annu Bilecovú

Anna Bilecová skončí na poste generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR. Z funkcie ju k 10. máju odvolala vláda na svojom utorkovom rokovaní. Návrh na odvolanie predložil na rokovanie kabinetu minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý prijal rezignáciu Bilecovej. Tá sa rozhodla vzdať postu, pretože „odmieta byť ďalej terčom verejného lynču vedeného bez akýchkoľvek relevantných dôkazov“.

14:09 Rodičia, ktorým skončilo vyplácanie rodičovského príspevku v marci, budú dostávať príspevok až do konca mimoriadnej situácie, uviedol po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:45 Na pomoc pre materské školy bude vyčlenených 90 miliónov eur

Na pomoc pre materské školy bude vyčlenených 90 miliónov eur z eurofondov. Minister školstva Gröhling počas rokovania vlády poznamenal, že financie sa z rezortu školstva presunú na ministerstvo práce a použijú sa na platy pre viac ako 20-tisíc učiteľov v škôlkach.

13:36 Objem pridelených financií určených na záujmové vzdelávanie sa ponechá

Objem pridelených finančných prostriedkov určených na záujmové vzdelávanie žiakov poskytované školami a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov sa ponechá aj v prípade, že sa tento typ vzdelávania neuskutoční v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré v utorok schválil vládny kabinet.

13:33 Minister školstva a minister práce informujú o prvej pomoci materským škôlkam.

13:05 Vláda považuje rozvoj bilaterálnych vzťahov za prioritu zahraničnej politiky SR

Medzi základné priority zahraničnej politiky SR patrí rozvoj bilaterálnych vzťahov s krajinami, s ktorými Slovensko spájajú prieniky priorít a záujmov v Európe a vo svete. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády. „Máme osobitne nadštandardné vzťahy s Českom, osvedčenú spoluprácu s Poľskom, Maďarskom, Rakúskom a s tradičnými partnermi v rámci EÚ, ako aj so Spojenými štátmi americkými. Budeme aktívne podporovať transformáciu a európsku perspektívu Ukrajiny a neakceptujeme narušenie jej teritoriálnej integrity,“ uvádza PVV.

12:56 Vyjadrenie minitra práce k situácii v DSS-kách. „Keď sa to skončí, bude čas aj na to riešiť finančné ohodnotenie týchto zamestnancov,“ uviedol. Testy sa nebudú zdvojovať.

12:53 Dovolenky si plánujte na Slovensku

„Pokiaľ sa rozbehnú letiská ako Viedeň a Budapešť, tak toto je vec, ktorú nemôžeme prehliadnuť,“ povedal Krčméry. „Aby sme sa vyhli k druhej vlne, tak chcem oceniť, že väčšina zúčastnených nepodceňuje túto možnosť,“ povedal Krčméry s tým, že aj naďalej budú sledovať situáciu v okolitých krajinách.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:48 Členovia krízového štábu varujú pred druhou vlnou

Profesor Krčméry a ďalší členovia krízového štábu varujú pred druhou vlnou, ktorá by mohla prísť uvoľňovaním opatrení. „Druhá vlna je takmer vždy importovaná. Smerujme všetko k tomu, aby sme mohli dovolenkovať doma na Slovensku,“ povedal Krčméry. Slováci sa zrejme s dovolenkami v Chorvátsku budú musieť rozlúčiť.

12:42 Minister zdravotníctva upozornil, že táto pandémia začala jedným pozitívnym prípadom a krivky sa vztýčili. „Potom bolo ťažké regulovať,“ povedal Krajčí. „Ak by sme teraz všetky opatrenia uvoľnili, ľahko by sa mohlo stať, že tu budeme mať druhé Taliansko či Španielsko,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

12:39 Kalavská povedala, že nízke denné prírastky sú aj výsledkom tvrdých opatrení počas Veľkej noci. Vďaka tomu, že ľudia ich dodržiavali, sú podľa nej teraz nárasty nízke.

12:35 K slovu sa dostala bývalý ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. „Prosíme vás, aby ste dodržiavali opatrenia, nosili rúška, nechodili zbytočne do obchodu, dodržiavali odstup,“ uviedla Kalavská. „Poprosila by som vás o zodpovednosť voči sebe, ale aj voči celému národu,“ dodala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:30 Profesor Vladimír Krčméry uviedol, že netreba upadať do pocitu sebauspokojenia. Uviedol, že momentálne sú stále dva rizikové okruhy. Jedným z nich je aj režim na hraniciach. „Nechceme, aby sa nám tu importovali prípady z okolitých krajín, kde je veľa nakazených a je vysoká mortalita,“ povedal Krčméry. Zhodli sa na balíku opatrení, ktorí sa bude pravdepodobne týkať pendlerov, ktorý predložia na krízovom štábe. Zatiaľ nie je jasné, o aké opatrenia ide.

12:29 „Ak začneme vypínať mechanizmy a začneme nedodržiavať to, čo sme doteraz dosiahli, môže mať za následok to, že nastane druhá vlna,“ povedal Matovič s tým, že ak by sme odrazu začali všetko otvárať, dostane nás to tam, kde sme boli, možno aj na úroveň iných krajín.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:27 Premiér Matovič vyzdvihol nízky nárast nakazených za posledné dva dni. Podľa neho je to dôsledok disciplíny a dodržiavania opatrení, aj keď to má negatívne následky na ekonomiku. „Sme európska špička v boji proti koronavírusu. Mnohé európske krajiny nám závidia a mnohé krajiny by si to s nami vymenili,“ uviedol premiér.

12:26 Matovič sa dnes stretol s epidemiológmi.

12:05 Premiér Igor Matovič mal mať o 12-ej brífing na tému „Výzva - Nepokazme si to“.

11:58 „Ja mám na stole prípad, kvôli ktorému teraz môj úrad musí zaplatiť korekcie, preto lebo tam bol zbabraný projekt,“ kritizovala Remišová čerpanie eurofondov predchádzajúcou vládou.

11:57 K vládnemu materiálu Remišová priloží kompletný zoznam projektov, na ktoré štát čerpal eurofondy. Takýto zoznam bude prístupný prvýkrát. Výzvy sa budú realizovať na jednotlivých rezortoch, na ministerstve práce už tieto opatrenia začali realizovať, teraz na to už budú prostriedky z eurofondov. „150 miliónov eur nám prepadlo v dôsledku škandálov a káuz,“ povedala Remišová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:56 Peniaze presunie Remišová po dvoch týždňoch diskusií so všetkými ministrami.

11:55 Brífing podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej. Z nezazmluvnených a nevyčerpaných eurofondov pôjdu podľa Remišovej peniaze do piatich oblastí - Podpora zdravotníckeho systému, Udržanie zamestnanosti a pracovných miest, Mikro, malé a stredné podniky, Podpora záchranného integrovaného systému, Iné opatrenia, napríklad vzdelávacie procesy. Dokopy ide o sumu 1,2 miliardy eur.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:50 „Dlhodobo hovoríme o tom, že by sme chceli za nejakých prísnych bezpečnostných opatrení a na základe dobrovoľnosti otvoriť materské a základné školy pre pracovníkov v zdravotníctve a následne aj poradenské centrá,“ uviedol minister školstva. Poznamenal, že sú to témy, o ktorých diskutujú s hlavným hygienikom. „Momentálne je to v stave, v akom to je, situáciu akceptujeme,“ poznamenal Gröhling.

11:45 Gröhling chce dnes na ústrednom krízovom štábe otvoriť tému otvárania škôl a škôlok pre deti zdravotníkov. Štáb zasadne o 14:00.

Vláda sa bude zaoberať financiami na záujmové vzdelávanie i štatistickými výkazmi

Objem pridelených finančných prostriedkov určených na záujmové vzdelávanie žiakov poskytované školami a školskými zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov sa ponechá aj v prípade, že sa tento typ vzdelávania neuskutoční v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý na utorkové rokovanie kabinetu predložil minister školstva Gröhling.

Vláda sa na svojom 15. rokovaní so začiatkom o 12.00 h bude zaoberať aj návrhom predsedu Štatistického úradu SR Alexandra Balleka, ktorý chce novelou zákona zmierniť v období mimoriadnej situácie a núdzového stavu povinnosti štatistických výkazov. „Cieľom návrhu zákona je pomoc podnikateľom a ostatným spravodajským jednotkám sústrediť sa v období pandémie a bezprostredne po nej na riešenie jej najvážnejších dosahov,“ vysvetlil Ballek v predkladacej správe.

V rámci informatívnych materiálov sa vláda dostane i k Správe o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2019. V bilančnom materiáli sa napríklad uvádza, že v rámci pokračujúcich národných projektov zameraných na integráciu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) bolo k 31. decembru 2019 zamestnaných celkovo 1345 ľudí, z toho 299 Rómov. Prostredníctvom projektov zameraných na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS) bolo ku koncu roka 2019 zamestnaných 1422 členov hliadok v 250 lokalitách Slovenska.