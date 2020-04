KORONAVÍRUS Premiér potvrdil, že druhá fáza otvárania ekonomiky nebude skôr ako 6. mája

Premiér tvrdí, že vzhľadom na to, že na Slovensku v sobotu (25. 4.) pribudlo len šesť nových prípadov nákazy novým koronavírusom, situácia vyzerá dobre. "Zatiaľ ideme tak, že by druhá fáza za dva týždne mohla byť na svete. Skôr ako 6. mája to určite nepríde. Nemali by sme to urýchľovať," poznamenal premiér.

Opatrenia, ktoré sú zavedené na Slovensku pre aktuálnu situáciu s novým koronavírusom, priniesli podľa premiéra veľký prospech. Zároveň vyzýva ľudí na to, aby boli naďalej zodpovední. Obáva sa, že ich postupne prestane baviť dodržiavať pravidlá a napríklad prestanú nosiť rúška alebo začnú viac cestovať. Priznal, že v takomto prípade by sa situácia "mohla vymknúť spod kontroly". Pred prípadnou druhou vlnou je podľa neho dôležité, aby boli pripravené najmä nemocnice.

Matovič v diskusnej relácii vysvetľoval, prečo jeho vláda kúpila tie isté testy o euro za kus drahšie ako bývala vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD). Matovič tvrdí, že nemohli dostať nižšiu jednotkovú cenu, keďže kupovali menej testov. "Bolo by pre nás zbytočné mať milión testov za deväť miliónov eur. Ušetrili sme štyri milióny," uviedol.

"Richard Sulík a aj SaS sa od nás akýmsi spôsobom vzďaľujú," uviedol premiér s tým, že na Borisa Kollára (Sme rodina) a jeho hnutie si zvykol najmä preto, lebo dodržujú slovo. Na otázku, či by chcel, aby obchody zostali zatvorené v nedeľu aj po koronakríze, uviedol, že by to chcel. "Dohoda v koalícii je taká, že je to dočasné opatrenie len počas koronakrízy, najmä pre postoj SaS," dodal.

Premiér potvrdil, že policajný prezident by mal byť manažér, ktorého vymenuje minister vnútra. To, či v tejto funkcii skončí policajný prezident Milan Lučanský, je podľa neho otázka na ministra vnútra. Zároveň tvrdí, že jeho rozhodnutie bude rešpektovať. Potvrdil aj to, že na nového generálneho prokurátora je v hre viac mien. Matovič uzavrel, že do konca roka majú v štátnych podnikoch prebehnúť transparentné výberové konania.