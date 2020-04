KORONAVÍRUS Nosenie ochranných rúšok môže spôsobiť kožné reakcie, upozorňuje lekárka

"Horšie je to, keď sú vyrobené doma z nejakej látky alebo ak sú viacvrstvové, takže koža nemôže poriadne dýchať. Ešte horší prípad je, keď sa rúško dá do aviváže, a potom si ho pacient dá na tvár a nosí ho dve - tri hodiny. Tak si vyslovene koleduje o to, aby mal nejaké alergické alebo lokálne reakcie," upozorňuje Zelenková. Problém sú, ako povedala, rúška vyrobené z látok, ktoré nie sú bavlnené, pod ktorými koža takisto nemôže dýchať.

"Pacient príde s tým, že má pod rúškom a na nose začervenanú kožu, ktorá ho, samozrejme, veľmi svrbí a tým pádom nemôže v noci spávať. Každý sa v prvom rade snaží si pomôcť doma sám nejakým krémom, ale určite to nie je riešenie. Je dobré použiť dezinfekčné alebo detské mydlo, jednoducho prípravky, ktoré odporučí dermatológ. Určite nie žiadne hormonálne prípravky a podobne," tvrdí kožná lekárka. Problémy majú podľa nej i pacienti napríklad so seboroickou dermatitídou, akné alebo rosaceou, keďže pod rúškom sa im zhoršujú zápalové prejavy.

"Vtedy je potrebné použiť nejaký liehový prípravok na vyčistenie a špeciálne produkty, ktoré pacient môže bez rizika používať. U niektorých pacientov je potom potrebné aj dávať lieky na svrbenie, takzvané antihistaminiká. Samozrejme, v prípade veľmi zhoršeného stavu je potrebné dať aj lokálne antibiotiká. Ide o to, aby sa človek naučil správne fungovať s rúškom," hovorí Zelenková.

Za posledné dva týždne denne vyšetrí troch až štyroch pacientov v súvislosti s reakciou na nosenie rúška. "Takú frekvenciu sme tu ešte nemali, ale, samozrejme, musíme sa prispôsobiť situácii a rátať s tým. Veľmi dôležité však je snažiť sa v tomto období nepoužívať žiadne parfumované prípravky, ako napríklad make-up alebo krémy, ktoré voňajú. V týchto dňoch ľudia robia v záhradách. Ak už majú problémy, že sa im pod rúškom urobí začervenanie, určite to netreba vystavovať slnku. Niekto si myslí, že slnko je najlepší lekár, ale dnes to tak neplatí, môže to spôsobiť ešte horšiu reakciu," dodáva kožná lekárka.

Hana Zelenková bola v minulosti prezidentkou Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK) a Európskej spoločnosti kozmetiky a estetickej dermatológie (ESCAD). V roku 1980 stala najmladšou primárkou kožného oddelenia v Československu. Od roku 1999 vedie dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu vo Svidníku.