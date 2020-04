KORONAVÍRUS Nemecký minister Heil chce uzákoniť právo na prácu z domu

Minister Heil pre nemecké nedeľné noviny Bild am Sonntag povedal, že plánuje takúto legislatívu predložiť na jeseň. Uviedol, že podľa prvých odhadov miera zamestnancov pracujúcich z domu stúpla počas koronavírusovej krízy z 12 percent na 25 percent, čo je približne osem miliónov ľudí.

"Každý, kto chce a komu to zamestnanie dovoľuje, by mal mať možnosť pracovať formou home office, dokonca aj po skončení pandémie koronavírusu," vyhlásil Heil. "Počas pandémie sa dozvedáme, koľko práce sa v týchto dňoch dá urobiť z domu," dodal.

Minister zdôraznil: "Chceme umožniť viac práce z domu, ale nevynucovať to." Heil doplnil, že ľudia by si mohli vybrať, či chcú úplne prejsť na home office, alebo tak chcú pracovať iba jeden, dva dni do týždňa. Heilovi stredoľaví sociálni demokrati, menší koaličný partner vo vládnej koalícii kancelárky Angely Merkelovej, už v decembri vyzývali na uzákonenie práva na prácu z domu. Žiadali to teda dlho predtým, ako pandémia koronavírusu takmer úplne zastavila verejný život v Nemecku a inde vo svete.