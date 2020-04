Verejní funkcionári musia podať majetkové priznanie: Patria k nim aj aj bývalí členova vlády

Ilustračné foto

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Verejní funkcionári musia do 30. apríla odovzdať majetkové priznania. Podať ich musia do tohto termínu aj bývalí členova vlády, ktorí v parlamentných voľbách neobhájili mandát. Uviedli to z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.