KORONAVÍRUS V rómskej osade v Bystranoch hygienici zrušili karanténu: Ďalšie prípady nákazy sa nevyskytli

"Môžeme potvrdiť pozitívnu správu. Takto pred 16 dňami sme boli nútení dať do karantény päť rómskych osád a dnešným dňom prvú - v Bystranoch - môžeme otvoriť a uvoľniť z karantény," uviedol v sobotu na tlačovom brífingu v Bystranoch hlavný hygienik Ján Mikas.

Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí pomáhali ľuďom v osade, ako aj jej obyvateľom za disciplinovanosť. Verí, že v najbližších dňoch budú pozitívne správy aj z osád v Krompachoch. "Ešte máme uzatvorenú osadu v Žehre, táto však bude musieť byť zatvorená ešte minimálne týždeň, ak nie viac, keďže ešte včera (v piatok 24. 4., pozn.) sa tam potvrdil ďalší prípad nového koronavírusu," doplnil Mikas.

Regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková apeluje na obyvateľov spomenutej osady, aby uvoľnením z karantény aj naďalej dodržiavali nosenie rúšok, zvýšenú hygienu, či už osobnú alebo pri pohybe v rámci nákupov. "Taktiež, aby dodržiavali čo najmenej zhromažďovanie sa v rámci osady alebo prípadne aj pri pohybe do iných miest," povedala Hudáková.

Nasadenie profesionálnych vojakov v prospech domáceho krízového manažmentu v rámci boja proti šíreniu ochorenia COVID-19 je podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) ukážkovým príkladom spôsobilostí a profesionality Ozbrojených síl (OS) SR. "Mali sme tu okolo 30 lekárskych zásahov, ktoré poskytli lekár OS SR a zdravotníci. Veci, ktoré súviseli s bežným chodom, to znamená zaisťovanie potravín, vody, hygieny, to všetko budeme vykonávať aj naďalej v iných osadách tak, aby sme naozaj pomáhali ľuďom aj v tejto oblasti," povedal Naď.

Osada vzorom pre celé Slovensko

Podľa premiéra Matoviča sa rómska osada v Bystranoch stáva vzorom pre celé Slovensko. "Vzhľadom na to, že tí ľudia si povedali, že budú zodpovední, dodržiavali pravidlá a nemali medzi sebou pri domoch vojakov, policajtov, ktorí by ich držali v domoch, dokázali sa vírusu ako spoločenstvo zbaviť. Keď si zoberieme vzor z obyčajnej rómskej osady my ako Slovensko a budeme sa správať rovnako zodpovedne, dokážeme úplne rovnaký malý zázrak, aký dokázali v samotných Bystranoch," uviedol premiér.

Člen permanentného krízového štábu Peter Pollák je presvedčený o tom, že cieleným testovaním ľudí v rómskych osadách zachránili množstvo životov. "Dodnes sme otestovali približne 6000 ľudí v rómskych komunitách. V 23 sa nový koronavírus vyskytol. Som rád, že sme obec Bystrany identifikovali ako jednu z prvých, čim sa nám podarilo zachrániť aj mnohých ostatných ľudí, ktorí sa mohli nakaziť," povedal Pollák.

"Zvládli sme to, ukázali sme, že aj Rómovia sú disciplinovaní a vedia sa postarať o seba a svoje deti. Myslím si, že veľmi veľa roboty urobila miestna občianska poriadková služba (MOPS), sociálni pracovníci a ostatní ľudia," dodal starosta obce Bystrany František Žiga.