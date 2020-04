Kollár je rád za zvolenie Svetlovskej: Baránik hovorí o rozpore s PVV, podľa Šeligu dohoda nebola

To, že je Svetlovská sudkyňa, ju podľa Kollára nediskvalifikuje. Na Koaličnej rade sa podľa Kollára dohodli na tom, že po prijatí novej legislatívy už sudcov nenavrhnú a v budúcnosti to aj bude platiť. Nominácia Svetlovskej vyvolala diskusie v koalícii. Programové vyhlásenie vlády (PVV) hovorí, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami.

SaS nepodporila Svetlovskú

Koaličná SaS nepodporila pri voľbe členov Súdnej rady SR sudkyňu Alenu Svetlovskú. Poslanci SaS mali pocit, že jej nominácia je v rozpore s duchom predloženého programového vyhlásenia vlády (PVV). Koalícia v ňom avizuje, že sudcovia by nemali byť členmi súdnej rady. Po štvrtkovej voľbe to povedal poslanec Alojz Baránik (SaS).

"Nepodporili sme ju nie preto, že by sme o nej vedeli, že by bola odborne nevhodná, ale preto, že sme si mysleli, že je to v rozpore s duchom PVV," priblížil. Poznamenal, že Svetlovská sa neprofilovala ako reformná sudkyňa, no neznamená to podľa neho, že takou ani nebude.

Baránik vysvetlil, že partneri v koalícii mali pri jej voľbe odlišný názor na to, čo je v PVV dôležité a v akej forme platí to, čo v ňom je. "My sme sa prikláňali k tomu, že keď sa raz k niečomu zaväzujeme, tak by to malo platiť aj pre nás a hneď," podotkol. Na otázku, či si budú partneri rovnako po svojom vysvetľovať PVV aj po jeho schválení, odpovedal, že dokument je morálny záväzok a je preto ťažké súdiť, ako ho niekto dodržiava. Dodal, že rozhodovať budú voliči o štyri roky.

Pri voľbe Aleny Svetlovskej sa klub Za ľudí zdržal

Klub strany Za ľudí sa zdržal pri štvrtkovej voľbe sudkyne Aleny Svetlovskej za členku Súdnej rady SR. Novinárom to po štvrtkovej voľbe v parlamente potvrdil podpredseda parlamentu a Za ľudí Juraj Šeliga. Dodal, že strana od začiatku hovorila, že by mala problém s tým, ak by parlament, vláda či hlava štátu navrhovali do Súdnej rady SR sudcu. Považuje to za principiálnu vec.

Dohoda v koalícii nebola

O tejto téme podľa Šeligu rokovali v rámci koalície celý deň. "Keďže nebola dohoda, tak sme sa zdržali," skonštatoval. Deviatich členov Súdnej rady volia podľa Šeligu sudcovia spomedzi seba, ostatných by mala ponúknuť širšia právnická obec. "Ide o to, zachovať rovnováhu v Súdnej rade," doplnil. Svetlovskú vo voľbe podporilo 83 poslancov, okrem nej zvolili advokáta Andreja Majerníka, ktorého podporilo 93 poslancov a bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, ktorého zvolili 92 hlasmi.