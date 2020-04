Obvinili ho zo šírenia nákazy, muž z Prievidze vyvracia Matovičove tvrdenia: Je to klamstvo!

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič včera vyhlásil, že pendleri by mali počkať do pondelka a zatiaľ sa netestovať na koronavírus. Ak sa potvrdí pozitívny trend a počet infikovaných nebude rásť, testy povinné nebudú. Na druhej strane uviedol príklad pendlera, ktorý vraj v Prievidzi nakazil šiestich ľudí. Muž sa však ozval na sociálnej sieti, premiér v tomto podľa neho klamal.

Michal Šimora sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru. Práve jeho včera premiér Matovič označil ako pendlera, ktorý chodil na týždňovky do Rakúska a doma potom nakazil šiestich ľudí. Podľa muža to nie je pravda a ide o nepravdivé informácie. Premiér však zároveň dodal, že pokiaľ sa počet infikovaných nebude zvyšovať, testy na koronavírus nebudú povinné.

Pendleri, počkajte

Matovič včera na tlačovke k uvoľňovaniu ekonomiky uviedol, že pendleri by mali s testovaním ešte počkať pár dní. „Chcel by som vyzvať všetkých ľudí, tzv. pendlerov, aby ľudia vydržali do pondelka s testovaním vzhľadom na to, že sa výrazne pozitívne mení situácia v okolitých krajinách,“ povedal Matovič s tým, že ak to vydrží do pondelka, nebude dôvod, aby sa uplatňovali nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú pendlerov. „Ak sa to v priebehu pár dní otočí, tak to opatrenie platiť bude.“

Ak teda budú čísla dobré, testy na koronavírus nebudú povinné. Tam sa to však nekončilo, premiér uviedol ako negatívny príklad muža z Prievidze. „Pán z Prievidze má prechodný pobyt v Bratislave, chodí na týždňovky do Rakúska, kde robí poštára, nakazil v Prievidzi šesť ľudí.“ Neostalo to však len pri tom. Muž z Prievidze sa ozval na sociálnej sieti a dožadoval sa očistenia svojho mena.

Nakazila ma svokra, ktorá pracuje v nemocnici

Michal Šimora sa k nepravdivým informáciám vyjadril na Facebooku. „Bol som obvinený ako pendler pracujúci v AT, ktorý nakazil svoju rodinu tým že pendloval cez hranice. Testovaný som bol na základe pozitívnych testov mojej svokry, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici. Tá bola nakazená pri výkone svojej práce,“ uviedol na pravú mieru. Podľa jeho slov nebol v Rakúsku celý mesiac od uzavretia hraníc. Z Rakúska sa vrátil 12. marca a doma bol až do 13. apríla.

„Som sklamaný z vyjadrenia hlavnej hygieničky, ktorá uviedla do TV absolútne nezmysly Jedinú informáciu ktorú sa ma pýtali bol zamestnávateľ a to je Post AT,“ uviedol s tým, že ho nikto dodatočne nekontaktoval, aby si overil fakty. „Pravdepodobne bol môj prípad zneužitý na to aby zakryl nedostatočnú bezpečnosť v nemocniciach alebo na vykreslenie dôležitosti opatrení proti pendlerom, ktoré sú spochybňované. Na základe klamstiev, ktoré boli uverejnené sa budem domáhať pravdy a očistenia svojho mena,“ dodal Michal.

Šimora sa k svojmu prípadu ďalej nechce vyjadrovať, uviedol Denník N. Spor s premiérom je podľa neho uzavretý. Premiér mu údajne v stredu okolo obeda osobne volala a sľúbil mu, že sa mu na tlačovej besede verejne ospravedlní, preto o ich spore nechce ďalej hovoriť. Topky Šimoru oslovili, ale zatiaľ nereagoval.

Hlavný hygienik sa vyjadril trochu inak

Opatrenia pre pendlerov, ktoré majú platiť od 1. mája, sú z ich strany ostro kritizované. V testovaní nevidia zmysel a pre mnohých je to likvidačné z hľadiska ceny testov a rovnako pre mnohých ani nie je možné vykonať test na Slovensku. Matovič včera uviedol, že ak by sa testovanie nakoniec zaviedlo, na hraniciach zriadi zberné miesta. O pár hodín neskôr, po skončení krízového štábu, sa k téme vyjadril aj hlavný hygienik Ján Mikas, ktorý to vidí trochu inak.

Mikas sa vyjadril aj k otázke pendlerov. Dátum, odkedy bude potrebné predložiť negatívny test na koronavírus sa zrejme len posunie. „Možno by sme posunuli termín, že pendleri by sa nemuseli negatívnym testom preukázať od 1. mája, ale posunuli by sme to o pár dní,“ povedal Mikas s tým, že budú sledovať epidemiologickú situáciu v Rakúsku, Maďarsku a Česku a ak by bola situácia dobrá tak v pondelok prehodnotíme toto opatrenie,“ povedal. Zároveň uviedol, že sa plánujú pretestovať aj ďalšie rómske osady.