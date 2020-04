Matovič po prehre v popularite s Pellegrinim poriadne prestrelil: Dostal naložené, stratená puberta!

Príspevok nazval "Pelleho inštrumenty". Matovič týmto príspevkom ponúkol viac ako 150-tisícovému publiku, ktoré má na sociálnej sieti a mnohým ďalším pohľad do jedného z kancelárskych šuflíkov. Nie je to len tak hocijaký šuflík, ale priamo z kancelárie premiéra. "Nuž a teraz som otvoril jednu dosiaľ neotvorenú v “spálni”," píše sarkasticky Matovič.

Matovič pokračuje popisovaním toho, čo v šuflíku našiel. "Niečo napísané parúsky, niečo o bejbíz, nejaký gélik vo flaštičke, nejaké kábliky ... tak, keď ho niekde stretnete, tak ho pošlite pre jeho “inštrumenty”," skonštatoval premiér a dodal, že sa bojí otvoriť ďalšie šuflíky.

Reakcie so zmiešanou príchuťou

Vzápätí sa ale pod príspevkom premiéra začali objavovať komentáre ľudí. Z pôvodných povzbudzujúcich slov, ktoré premiér zvyčajne pod statusmi máva, sú odrazu komentáre, ktorých odkaz sa Matovičovi nemusí ani zďaleka páčiť a dávajú mu jasne najavo, že to takpovediac prestrelil.

Politológ hovorí o nevyspelom Matovičovi, ktorý sa pozabudol v puberte

Matoviča skritizoval aj politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorého sme oslovili. "Zdá sa mi to infantilné. Ako keby sa puberta Igora Matoviča v jeho 16 rokoch vybrala dvomi smermi. Ten prvý, fyziognomický vývoj pokračoval v súlade s vekom, ale mentálne ako keby prešľapoval stále na jednom mieste. Ale možno by som odporučil aj vyjadrenie nejakého psychológa," povedal na margo Matovičovho statusu Štefančík.

Ďalší politológ Michal Cirner vidí tieto statusy premiéra ako istý druh stratégie. "Tak ako sa mení vkus voličov, mení sa aj štýl komunikácie politikov. Politici sa kvôli popularite prispôsobujú masovému vkusu. Nerobil by to premiér na Facebooku, ani americký prezident Trump na Twitteri, pokiaľ by to nebola úspešná stratégia komunikácie. Keď sa to väčsine ich voličov prestane páčiť, budú komunikovať inak, ale dnes nič tomu nenasvedčuje," myslí si Cirner.

Smeráci za tým vidia výsledky prieskumu

Status už čítajú aj niektorí členovia poslaneckého klubu Smer a patrične aj reagujú. Medzi nimi bol aj bývalý vedúci úradu vlády Matúš Šutaj Eštok, ktorý za zverejnením vidí aj snahu premiéra sa zviditeľniť po víkendovom prieskume agentúry Focus. "Igor Matovič nedokáže zniesť, že Peter Pellegrini bol podľa prieskumu dvakrát úspešnejší ako on v boji s koronakrízou, a tak mu pri svojej chorobnej pomstychtivosti ide prehľadávať šuflíky a fotiť ich na Facebook," píše Eštok.

Rozhodol prieskum

S prieskumom, o ktorý sa Eštok opiera, prišla len včera TV Markíza. V ňom sa respondentov pýtali, ktorý premiér podľa nich zvládal koronakrízu lepšie. Výsledky pripisujú víťazstvo expremiérovi Petrovi Pellegrinimu vo výške 37,6 percenta a Igorovi Matovičovi len 21,6 percenta opýtaných.

Ku kritike Matoviča sa pridal aj niekdajší volebný líder a predseda KDH Alojz Hlina. Podľa Hlinu verejnosť čakala na reakciu vymenovania novej štátnej tajomníčky, no prišli "šuflíky".