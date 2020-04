Stranícka nominácia krátko po nástupe vlády: SaS si dosadila svojho človeka za šéfa banského úradu

Na túto skutočnosť poukázala organizácia Transparency international Slovensko (TIS). "Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odvolal začiatkom apríla dlhoročného predsedu Hlavného banského úradu Petra Kúkelčíka. Do čela národného orgánu banskej štátnej správy menoval Bohumíra Zvrškovca, ktorý bol ešte vlani okresným šéfom SaS v Žarnovici," tvrdí TIS.

Bývalé vedenie nemali práve v láske

Kúkelčík bol pritom dlho tŕňom v oku liberálov. Vo funkcii bol od roku 2005. "Pred 4 rokmi ho dokonca obvinila (SaS pozn. red.) z sfalšovania výsledkov vyšetrovania banského nešťastia v Hornonitrianskych baniach z roku 2009, pri ktorom zahynulo 20 baníkov," píše sa ďalej v zistení TIS.

Stranícke nominácie jej boli proti srsti, už to tak zrejme nie je

"Pán Kúkelčík je niečo podobné v baníctve, ako bol pán Holjenčík v energetike alebo pán Harabin v súdnictve," kritizoval ešte pred časom bývalý poslanec Karol Galek z SaS. Strana rovnako kritizovala stranícke nominácie do najvyšších funkcií, no dnes sa ukazuje, že to nie je až také zrejmé. Dnes sa Sulíkov rezort bráni tým, že čo sa týka štátnej rozpočtovky, zákon nevyžaduje výberové konanie. Zákon to podľa TIS skutočne nežiada, ale túto, už obohratú výhovorku kritizoval práve často pri strane Smer.

„Rezort hospodárstva je presvedčený, že HBÚ v súčasnom stave potrebuje predovšetkým krízového manažéra, ktorý dokáže úrad plne sfunkčniť. Bohumír Zvrškovec je odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti krízového riadenia, ako aj v technickej oblasti,“ bráni sa ministerstvo hospodárstva, kde je šéfom práve predseda SaS Sulík.

Nie je členom, len priateľom SaS

Podobne sa pre TIS vyjadril aj samotný nový predseda úradu Zvrškovec, ktorý nevidí problém v tom, že nikdy neprišiel do styku s problematikou banského dozoru. „Nemôže to byť hendikep, keď si naštudujete, ako úrad funguje,“ vysvetlil s tým, že na odborné činnosti má na úrade dostatok podriadených.

Zvrškovec tvrdí, že členom SaS nie je a patrí len do okruhu takzvaných priateľov strany. „Je to úplne bežná štandardná vec. Minister si ma vybral nie kvôli straníckej blízkosti, ale kvôli mojim schopnostiam,“ povedal Zvrškovec. Tento banský úrad má za úlohu kontrolovať banskú činnosť, ložiská nerastov, ale aj narábanie s výbušninami a pyrotechnickými zariadeniami.