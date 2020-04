Premiér Matovič sa zúčastní zasadnutia Európskej rady: Ekonomické škody

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) bude na zasadnutí Európskej rady hájiť záujmy Slovenska. Chce, aby čerpanie financií z viacročného finančného rámca Európskej únie (EÚ) a fondu obnovy bralo do úvahy aj ekonomickú situáciu na Slovensku, jeho veľkosť a tiež kondíciu. Uviedol to po skončení rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti.

Predseda výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) priblížil, že Slovensko sa na zasadnutí bude uchádzať o takú pomoc, ktorá neznevýhodní štáty menšej a strednej veľkosti a ktorá uchráni ich konkurencieschopnosť. Podľa Valášeka nechcú, aby sa stalo, že pre krízu a štáty v lepšej pozícii budú slovenské "zdravé" podniky trpieť krízou viac ako v iných krajinách EÚ.

"Ak chcem vyjsť s čo najmenšími ekonomickými škodami z tohto ťažkého obdobia, nie je iná cesta, ako sa dohodnúť na spoločnom postupe v rámci nášho európskeho spoločenstva," povedal Matovič. Chce, aby Slovensko bolo na zasadnutí konštruktívnym partnerom, ktorý nebude blokovať rýchlu pomoc od EÚ. Pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci sa bude snažiť premiér obhájiť princíp flexibility pre jednotlivé krajiny. Dôvodom je, aby sa čím skôr mohli z neho použiť finančné prostriedky na pomoc slovenskej ekonomike, podotkol.

Na výbore sa podľa Matoviča rozprávali aj o novom fonde obnovy, ktorý má v rámci EÚ vzniknúť. "Mali by sme byť jeho súčasťou, ale bolo by to viac o pôžičkách a zárukách, z ktorých by sme mohli čerpať. Pomohli by sme si dvakrát viac, ako si dnes vieme pomôcť z eurofondov," poznamenal predseda vlády.