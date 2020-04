KORONAVÍRUS Slovensko hlási dnešný počet nových infikovaných: Číslo neprekračuje týždňový trend

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, šesť pacientov si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu.

Z ochorenia sa podľa hlásenia nemocníc ministerstvu zdravotníctva doteraz podarilo vyliečiť 23 ľudí na Slovensku.

Zdroj: NCZI

Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné 819 testov, jeden bol pozitívny.

Výskyt podľa jednotlivých krajov

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 208, nasledujú Košický kraj – 97, Prešovský kraj – 93, Trenčiansky kraj – 89, Žilinský kraj – 88, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj - 55 a Nitriansky kraj s 46 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 230 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 212, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

Celkový zoznam infikovaných si môžete pozrieť na tomto linku.

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie: 7 pacientov sa nachádza v karanténnom centre, 1 pacientka vyšetrená v Michalovciach.

Zoznam infikovaných podľa pohlavia, veku, okresu a prípadného momentálneho umiestnenia:

Žena, 31, Komárno, v karanténnom stredisku

Žena, 32, Rimavská Sobota

Žena, 36, Považská Bystrica, v karanténnom stredisku

Muž, 49, Spišská Nová Ves

Muž, 39, Vranov nad Topľou

Žena, 21, Stará Ľubovňa, v karanténnom stredisku

Muž, 30, Ružomberok, v karanténnom stredisku

Muž, 18, Vranov nad Topľou

Muž, 35, Prievidza, v karanténnom stredisku

Muž, 80, Považská Bystrica

Žena, 15, Michalovce, adresa neznáma, vyšetrená v Michalovciach

Žena, 20, Bratislava

Muž, 24, Stará Ľubovňa, v karanténnom stredisku

Žena, 54, Liptovský Mikuláš adresa neznáma, v karanténnom stredisku