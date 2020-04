KORONAVÍRUS Remišová varuje pred nárastom kybernetických útokov počas koronakrízy

Hekeri môžu podľa Remišovej v súčasnej situácii ľahko získať od ľudí ich citlivé dáta. Používajú na to tzv. phishingové správy, v ktorých vyzývajú na kliknutie na odkaz, stiahnutie aplikácie či otvorenie prílohy. Užívateľ sa tak dostane na škodlivú webovú stránku či k škodlivému softvéru. „Chcela by som vyzvať ľudí, aby boli obozretní v tom, na čo vo svojej e-mailovej schránke klikajú a aké prílohy si sťahujú,“ upozornila vicepremiérka.

Cieľom hekerov je často špionáž alebo vydieranie. „Keďže situáciu okolo nového koronavírusu pozorne sleduje každý Slovák, kybernetickí útočníci presne vedia, ako e-maily správne naformulovať tak, aby ľudí zaujali. V predmete e-mailu preto často používajú slová ako koronavírus či COVID-19,“ vysvetlil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Kybernetickí podvodníci takto distribuujú škodlivý malvér, vyzývajú na registráciu do nových domén, ktoré sa týkajú ochorenia, no vedia zneužiť aj infraštruktúru pre vzdialený prístup a prácu na diaľku. „Napríklad škodlivá aplikácia pre operačný systém Android sa tvári tak, že poskytuje pohyb nakazených osôb novým koronavírusom v reálnom čase, no namiesto toho sa pokúša užívateľa podviesť tak, aby poskytol administratívny prístup na inštaláciu tzv. ransomware,“ vysvetlil úrad. Ransomware je škodlivý kód, ktorý zablokuje systém v počítači alebo zašifruje jeho dáta a následne požaduje od obete výkupné za obnovenie prístupu.

Hekeri môžu využívať dôveryhodne pôsobiace mená

Aby hekeri presvedčili potenciálne obete o svojej dôveryhodnosti, môžu im napísať napríklad v mene Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) alebo jednotlivca s označením „Dr.“. Situáciu s novým koronavírusom v medziach IT sektoru rieši aj Európska komisia (EK). Na rozdiel od hekerov sa snaží podať pomocnú ruku. „V úzkej spolupráci s členskými štátmi komisia organizuje celoeurópsky online hackathon, ktorého cieľom je prepojiť občiansku spoločnosť, inovátorov, partnerov a obstarávateľov z celej Európy. Tí spoločne zozbierajú inovatívne riešenia, ako s koronavírusom bojovať z ich pohľadov. Na podujatí sa virtuálne spojí 60.000 ľudí v 300 tímoch,“ uviedol ÚPVII.

Hackaton sa bude konať od 24. do 26. apríla. Bude riešiť výzvy, ako napríklad rýchlu výrobu zariadení, rozširovanie výrobných kapacít, transfer znalostí medzi členskými štátmi EÚ, ktoré by sa mali rýchlo vyvinúť a zaviesť na jednotnom trhu Únie.