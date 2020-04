ROZHOVOR Veterinár Kocúr: Ľudia sa pýtajú na psy a mačky, KORONAVÍRUS je však bežný aj u detí

Koronavírusová hystéria zašla tak ďaleko, že ľudia prestali používať zdravý sedliacky rozum a pre obavy z toho, že by sa mohli nakaziť, začali robiť drastické opatrenia voči svojim domácim miláčikom. Niektorí sa ich zbavujú, iní zas neváhajú zájsť tak ďaleko, že svojim psom umývajú labky bielidlom, čo vážne poškodzuje ich zdravie.

Veterinár Július Kocúr hovorí, že možnosť, že by náš pes priniesol domov koronavírus, je menšia ako jedno percento.

Zdroj: www.veterinarkocur.sk

V Číne sa objavili prípady psov, pri ktorých sa preukázala prítomnosť koronavírusu, v Belgicku je v karanténe aj jedna mačka. Môže sa koronavírus preniesť z človeka na domáce zviera?

"Vírus je výsostne špecifický pre svojho hostiteľa a hostiteľom je človek. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou. Ak sme my pozitívne testovaní na nový koronavírus, prenesieme ho aj na svojho domáceho miláčika. Neznamená to však, že to zviera je choré a že sa v nich vírus progresívne množí."

U mačiek a psov nie sú koronavírusy neobvyklé, môžu sa nakaziť aj týmto novým, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19?

"Aj ľudia majú koronavírusy. V chrípkovom období prebehnú chrípkové vírusy a aj koronavírusy. Všetko sa to ale klasifikuje ako nejaké ochorenie dýchacích ciest. Paradoxne, pri mačkách a psoch koronaviróza napáda skôr tráviaci trakt. To znamená, že sú to častejšie hnačkovité ochorenia."

Viacerí upozorňovali aj na to, že koronavírus by sa mohol prenášať na srsti zvierat, ak by, napríklad, psa pohladkal infikovaný človek. Je to možné? Ako dlho sa môže vírus na srsti zvieraťa udržať?

"Ak sa bavíme o tom, či môžu priniesť vírus na packách alebo na srsti, tak je to len teória. Ak by sa to malo vyjadriť v percentách, tak to ani nebudú percentá, ale promile. Vírus prežíva vo vlhkom prostredí, na srsti zvieraťa sa dá predpokladať, že je to pár desiatok minút."

Ako by mali ľudia postupovať po prechádzke so psom? Mali by zaviesť nejaké špeciálne opatrenia?

"Ak bývate v aglomerácii, ktorá je husto osídlená, kde býva množstvo ľudí, môže sa stať, že nejaký nezodpovedný "nenosič" rúška si odpľuje a ten pes do toho môže šľapnúť. Ak je to tak, tak je rozumné labky psovi umyť. Neumýval by som ich šampónom alebo saponátom, lebo môžeme packy poškodiť. Stačí obyčajnou vodou, ide tam skôr o mechanické očistenie."

Zdroj: Getty Images

Ak je človek pozitívne testovaný na koronavírus a je v domácej karanténe, mal by sa izolovať nielen od ľudí, ale aj od svojho psa či mačky?

"Nemusíme sa izolovať od svojich domácich miláčikov. Ten pes alebo mačka bude kontaminovaný. Tak, ako pes, keď má koronavirózu a má silné hnačky. Všade sa líže a potom olizuje nás. My sme v kontakte s tým vírusom, dotkol sa nás, náš imunitný systém ho označil a eliminoval. Ak sa to deje dlhodobo, imunitný systém vírus spozná."

Ak je človek v karanténe, môže ísť vyvenčiť svojho psa?

"Ak sme my v karanténe, nemali by sme sa stretávať s ľuďmi, tým pádom, nemali by sme ani venčiť psa. Iba, ak by sme mali doma záhradu, pričom sa teda nestretneme so žiadnymi ľuďmi. Ak bývam v paneláku a som pozitívne testovaný, som aj potenciálnym nosičom. Preto nie je vhodné, aby sme chodili venčiť psa. Ak je možnosť, treba ho dať niekomu inému počas doby karantény."

Čo ak sa ale ľudia boja toho, že by zobrali psa od infikovaného človeka a cez zviera by sa nakazili aj oni?

"Nie, určite sa nemusí nikto báť, že by sa takto nakazil. Je potrebné spraviť nejaké opatrenia, napríklad, keď sa v tomto počasí prejdete na vôdzke na slniečku, ten pes bude 100-percentne čistý."

Informujú sa u vás ľudia o tom, či môže zviera na nich preniesť nový koronavírus, prípadne či sa môžu od neho nakaziť?

"Pýtajú sa ma, lebo ich vydesí, že koronaviróza je veľmi časté ochorenie u psov a mačiek. Ale je to aj veľmi časté ochorenie u detí v materských škôlkach. Pýtať sa na to, či je pes nebezpečný alebo nie... Nikto by sa nespýtal na to, či sú nebezpečné deti."

Zdroj: Getty Images

Je teraz bezpečné chodiť so psami tam, kde sú aj iné psy, aby sa spolu vybehali?

"My sa máme chrániť pred ľuďmi. Naše zvieratká sa pokojne môžu vyblázniť. My si musíme udržať bezpečnú vzdialenosť od ľudí a nemali by sme chytať cudzie psy."

Je možné, že ľudia, ktorí majú doma psa alebo mačku, majú aj odolnejší imunitný systém?

"Imunitný systém má pamäť. To, či sme odolnejší voči koronavírusu, keď máme psy alebo mačky, to je zatiaľ v úrovni teórie. Tak ako môže byť odolnejší imunitný systém tých, ktorí majú deti. Možno sa raz urobia nejaké štúdie aj o tomto, zatiaľ je to však na úrovni teórie."