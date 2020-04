KORONAVÍRUS Pohľad, z ktorého mrazí: New York má rekordný počet nakazených, VIDEO masový hrob na ostrove!

Boli zverejnené zábery z ostrova Hart, z ktorých chodí mráz po chrbte.

Zdroj: TASR/AP Photo/John Minchillo

NEW YORK - Na internete sa objavili zábery a video urobené z Drone, na ktorých pracovníci v ochranných oblekoch ukladajú v New Yorku rakvy do hromadných hrobov. Informoval o tom dnes spravodajský web BBC. Americký štát New York má teraz viac potvrdených prípadov nákazy koronavírusom než akákoľvek samostatná krajina na svete.