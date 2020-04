KORONAVÍRUS Na Slovensku po včerajšku narástlo číslo nakazených o 14: Rekordný počet testov!

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44 bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásení z nemocníc 23 pacientov. Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

V rizikovej skupine je 55 osôb

Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny. Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov je pozitívnych 55 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 199, nasledujú Košický kraj – 94, Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj - 86, Žilinský kraj – 85, Trnavský kraj – 64, Banskobystrický kraj - 54 a Nitriansky kraj s 44 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 389 mužov a 326 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 220 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 204, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 150 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 97 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

Zoznam potvrdených nakazených podľa pohlavia, veku a okresu:

Muž, 57, Košice - okolie

Muž, 19, Bratislava

Žena, 80, Košice

Žena, 22, Snina

Žena, 73, Martin

Muž, 43, Košice

Muž, 37, Lučenec

Žena, 53, Piešťany

Muž, 51, Trnava

Žena, 51, Rimavská Sobota

Žena, 42, Dunajská Streda

Žena, 27, Bratislava

Muž, 38, Bratislava

Žena, 38, Michalovce