KORONAVÍRUS Robert Fico označil opatrenia v súvislosti s vírusom za mocenské gesto vlády

BRATISLAVA - Administratívnymi opatreniami neviete upravovať chod života. Skonštatoval to predseda Smeru-SD Robert Fico v súvislosti s opatreniami vlády počas veľkonočných sviatkov. Zdôraznil, že keby bol vo vláde, rozhodol by sa pre veľkú informačnú kampaň a až do sviatkov by pravidelne ľuďom pripomínal opatrenia prijaté na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Postup vlády označil za mocenské gesto.

"Neviem, či to, čo s takým mocenským pátosom vláda oznámila, splní svoj efekt. Keby sme boli my vo vláde, a máme na to rovnaký názor v Smere-SD, viac by sme upozorňovali verejnosť, viac by sme s ňou komunikovali," uviedol šéf Smeru-SD. Podotkol, že ľudia sú už dostatočne vystrašení, ale sú aj zodpovední. Ocenil tiež disciplínu obyvateľov Slovenska.

Dodal, že veľkonočné sviatky patria medzi najvýznamnejšie pre obyvateľov Slovenska. Aj preto si nevie predstaviť, čo sa bude od polnoci diať na Slovensku, či budú napríklad všetky cesty z Bratislavy obsadené policajtmi. Poukázal aj na náročnosť kontroly pri prechode medzi okresmi. Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) poznamenal, že je ťažké odhadnúť, či by ľuďom stačili odporúčania, vládne opatrenia však považuje za príliš prísne. "Tieto reštrikčné opatrenia sú príliš silné vzhľadom na počet nakazených," poznamenal s tým, že hlavným ložiskom sú tí, ktorí prišli zo zahraničia. Viaceré z prijatých opatrení sú podľa neho ťažko realizovateľné. Skonštatoval, že napríklad na kontrolu prechodu občanov medzi okresmi je potrebné množstvo policajtov.

Vláda v pondelok (6. 4.) rozhodla, že v súvislosti s novým koronavírusom sa obmedzí voľný pohyb osôb na obdobie od stredy 8. apríla do pondelka 13. apríla. Výnimkou sú cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností, nákupy, návšteva lekára, pobyt v prírode v rámci toho istého okresu, pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.