Slováci, pozor! Potravinoví inšpektori odhalili konzervované jahody s nepovoleným farbivom a nebezpečné mandarínky

Jahody v sladkom náleve

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa na Laboreckej ulici v Humennom odobratá vzorka z jahôd v sladkom náleve (820 g) od značky Giana.

Zdroj: ŠVPS SR

V analyzovanej vzorke sa odhalila prítomnosť syntetického farbiva E 124 – Ponceau 4R/košenilová červená A v množstve 58,6 mg/kg. „Farbivo E 124 nie je povolené na použitie do daného druhu potraviny. Výrobok sa sťahuje z trhu,“ informovala ŠVPS SR na svojom webe.

Zdroj: ŠVPS SR

Analýza sa uskutočnila z výrobnej dávky PRO: 2019/04/12, 3400/01038 620. Krajinou pôvodu je Čína a distribútorom Goral spol. s.r.o. so sídlom vo Veľkých Bierovciach.

Mandarínky

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala regionálna veterinárna a potravinová správa v predajni Billa na Slovenskej ulici v Bardejove vzorku mandarínok odrody Murcott.

Analýzou vzorky bolo zistené prekročenie obsahu analytov rezíduí pesticídov fenvalerátu = 0,208 mg/kg a fenbutatin oxidu = 0,084 mg/kg. „Výpočtom sa zistilo, že pre fenvalerát je podiel PSTI na hodnote ADI = 104,8 % pre deti. Nález fenbutatin oxidu nepredstavoval riziko,“ skonštatoval úrad.

Zároveň bol vo vzorke mandarínok zistený multireziduálny nález 13 rezíduí pesticídov. „Bola vypočítaná hodnota HI (Hazard Index) pre deti a pre dospelých. Pre deti HI = 14,8 a pre dospelých HI = 3. Z vypočítaných hodnôt HI vyplýva, že zistené množstvo 13 rezíduí pesticídov v mandarínkach predstavuje riziko pre deti i dospelých, lebo hodnoty HI sú vyššie ako 1,“ dodal.

Zo zistených výpočtov vyplýva, že daná komodita predstavuje zdravotné riziko z konzumácie pre deti i dospelých. Mandarínky však boli skonzumované. Šlo o výrobnú dávku L07-04, s krajinou pôvodu Turecko.