VRAŽDA KUCIAKA Padne prvé doživotie? Pred súd sa postaví Marček, ktorý mal na novinára strieľať

PEZINOK - V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa má postaviť v pondelok pred senát Špecializovaného trestného súdu Miroslav Marček, ktorý sa k vražde priznal. Vypovedať by mali dvaja znalci.

V súvislosti s obžalovaným Miroslavom Marčekom, ktorý bol vylúčený na samostatné konanie, sa už nebudú vykonávať dôkazy okrem tých, ktoré súvisia s určením trestu a náhrady škody. Takýmto dôkazom bude psychologický a psychiatrický posudok. Ten je podmienkou pri tom, keď súd zvažuje doživotný trest odňatia slobody.

Pojednávanie sa bude konať so sprísnenými opatreniami v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Vzhľadom na odporúčania ústredného krízového štábu a ÚVZ budú upravené podmienky pre vstup do pojednávacej miestnosti. Do nej tak vpustia z verejnosti iba vybrané médiá a zabezpečený bude zvukový prenos, ktorý bol v minulosti v tomto konaní predsedníčkou senátu zakázaný.

Miroslav Marček sa už počas prípravného konania priznal, že zastrelil Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Podľa vlastných slov tak urobil spolu s Tomášom Szabóom, ktorý vinu naďalej popiera, a na objednávku Zoltána Andruskóa. Ten bol za vraždu novinára už právoplatne odsúdený na 15-ročný trest. Okrem toho sa Marček priznal aj k vražde podnikateľa Petra Molnára. Toho mal zavraždiť s úmyslom lúpeže. Z objednávky vraždy novinára sú obžalovaní Alena Zsuzsová a Marian Kočner. Kočner si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.