Príprava vrážd Žilinku, Lipšica a Šufliarskeho: Vo veci stále prebieha prípravné konanie

"Vo veci prípravy vrážd sa koná a prebieha prípravné konanie. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme v súčasnosti poskytovať bližšie informácie, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie," informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. Zhodné stanovisko k prípadu poskytol aj hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.

Slivka koncom marca informoval, že v dohľadnej dobe sa predpokladá skončenie vyšetrovania, pravdepodobne návrhom na podanie obžaloby. Z príprav vrážd Šufliarskeho, Žilinku a Lipšica obvinil koncom augusta 2019 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Alenu Zs., Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána Andruskóa. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017. Objednávku prijala Alena Zs., ktorá stále čelí procesu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

TV Markíza minulý rok začiatkom septembra informovala, že Šufliarskeho chceli pôvodne zlikvidovať mafiánskym spôsobom popravy, a to odpálením bomby v odpadkovom koši pred jeho domom. Vyšetrovateľ opísal prípravu vrážd Šufliarskeho, Žilinku a Lipšica. Z toho napríklad vyplýva, že Šufliarskeho mali sledovať od júna do septembra 2018, teda do zadržania obvinených. Objednávka na jeho likvidáciu mala prísť v lete 2018.

Ponúknutá suma bola vo výške 100.000 eur. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017. Objednávku prijala Alena Zs. od doposiaľ neznámej osoby. Prioritou mal byť prokurátor Žilinka. Za jeho likvidáciu mala byť podľa televízie ponúknutá suma 70.000 eur a za vraždu Lipšica 200.000 eur. Podľa vyjadrení Žilinku a Šufliarskeho motívom pripravovaných vrážd bola ich práca. Lipšic v auguste minulého roka uviedol, že si myslí, že motív zavraždiť ho mal podnikateľ Marian K.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Jedného z troch obžalovaných z prípravy vrážd Miroslava M. senát ŠTS 6. apríla odsúdil na 23-ročný trest odňatia slobody v maximálnom stupni stráženia za vraždu Kuciaka a Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára. Pristúpil tak k mimoriadnemu zníženiu trestu pre jeho priznanie, spoluprácu a oľutovanie vrážd. Miroslav M. spáchal čin spolu s Tomášom Sz., ktorý vinu naďalej popiera, a na objednávku Andruskóa.

Andruskó bol za vraždu novinára už právoplatne odsúdený na 15-ročný trest. Z objednávky vraždy novinára sú obžalovaní aj Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.