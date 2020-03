KORONAVÍRUS Lekári našli príznak, vďaka ktorému zistíte, že ste nakazení: Toto je inak ako pri nádche

Otorinolaryngológ Nirmal Kumar z anglického Wiganu uviedol pre britský Dailymail, že medzi príznaky nákazy patrí aj strata čuchu a chuti, ktorá sa môže prejavyť aj pár hodín po nakazení. Často sa tak deje najmä u ľudí pod 40 rokov, ktorí nemajú žiadne iné príznaky nákazy. Podľa špecialistu v odbore otorinolaryngológie Tonyho Narulu je táto strata čuchu odlišná od tej, kedy majú pacienti upchaté dutiny.

"Koronavírus útočí priamo na čuchový nerv, ktorý sa nachádza v koreni nosa takmer medzi očami," vysvetlil Narula. Čuch by sa mal pacientom vrátť medzi štyrmi až šiestimi týždňami. Koronavírus tak spôsobuje zápal čuchového nervu, ktorý sa tlmí steroidmi. Tie však oslabujú imunitu a to by v prípade pozitívneho pacienta mohlo spôsobiť ďalšie komplikácie.

"Liečil som pacienta, ktorý sa sťažoval na stratu čuchu. Najskôr som sa bál tumoru, ale sken hlavy nič také neodhalil. Neskôr išiel pacient do zahraničia, kde sa sťažoval na nevoľnosť. Podstúpil test na koronavírus, ktorý bol pozitívny," opísal odborník.

V správe, ktorú má k dispozícii vládna agentúra Public Health England, sa uvádza, že až tretina nakazených v Južnej Kórei sa sťažovala na stratu čuchu. Niekoľko prípadov hlásilo aj Nemecko.