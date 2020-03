Ak bude mýtny systém nevýhodný, štát ho podľa ministra dopravy zruší a bude prevádzkovať sám

Jednou z možností je podľa rezortu dopravy pokračovať v zmluve so súčasným dodávateľom mýtneho systému, spoločnosťou SkyToll, a. s., avšak za predpokladu, že budú významne upravené podmienky zmluvy, a to v prospech štátu. V súčasnosti totiž z každého vybraného eura putuje súkromníkovi takmer polovica. "Takto nastavené podmienky mýtneho systému sú pre mňa neprijateľné, pretože sú pre štát krajne nevýhodné," uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Podľa ministra existuje aj variant, že štát si vybuduje vlastný systém a nebude tak za službu platiť súkromníkovi. "Ak sa súčasná situácia nezmení v prospech štátu, systém zrušíme. Dnes existuje niekoľko možností, určite však v prvom rade preferujem otvorenú a odbornú diskusiu. Už v krátkom čase budem iniciovať debatu s prevádzkovateľom súčasného systému," dodal Doležal.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje tender na nový komplexný systém spoplatnenia cestnej infraštruktúry, vrátane výberu mýta, úhrad za diaľničné známky a ďalších služieb. Štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s prípravou tendra má posúdiť Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR. NDS následne predloží tender na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Povedal to vo februári tohto roka riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Rudolf Vido s tým, že obe inštitúcie poskytnú odporúčania, ako ďalej pokračovať. Samotný tender chcú diaľničiari vyhlásiť predbežne v máji tohto roka.

Prevádzkovateľa systému spoplatnenia, resp. výberu mýta je potrebné vybrať najneskôr do konca roka 2021, aby mal čas zhruba rok na začatie prevádzky od roku 2023. Zmluva medzi NDS so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému spoločnosťou SkyToll, a. s., totiž uplynie koncom roku 2022. NDS podľa Vida začala s prípravou nového tendra ešte v máji 2018. "Najskôr sme urobili vlastné analýzy, porovnania jednotlivých alternatív, následne sme robili dodatok, ktorý sa nám predĺžil s nezávislým znalcom a potom sme s ním začali rokovania," priblížil Vido.

"Nový tender už nastavujeme iným spôsobom, chceme tam mať implementovaný, ako aj liberalizovaný trh. To znamená, chceme tam mať európskych poskytovateľov mýta," podotkol s tým, že časť nákladov na palubné jednotky by chceli presunúť pre poskytovateľa európskych mýtnych služieb, aby na jednu palubnú jednotku bola jedna faktúra.

V prípade, že nový dodávateľ systému nebude vybratý do konca roka 2021, NDS zvažuje možnosť podpísania dodatku a uplatnenia opcie so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému. "Je veľmi dôležité, aby nová vláda, nové vedenie ministerstva dopravy nastavili filozofiu čo chceme, aké ciele chceme dosiahnuť s mýtom. V novembri, decembri 2021 sa musíme rozhodnúť a potom by sa musel spustiť nulový variant. Spočíva v použití nálepiek s tým, že by sme išli do Bruselu a rokovali, aby to na dobu, dokedy by boli uplatnené revízne postupy na nový tender, mohli akceptovať," dodal Vido. So SkyToll-om sa na podmienkach opcie zatiaľ nedohodli. SkyToll trvá na tom, aby opcia bola na päť rokov a vtedy je ochotný rokovať o nižšej cene za mýto.