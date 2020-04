ZMOS navrhuje mobilizovanie eurofondov a zjednodušenie procesov verejného obstarávania

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje pre miestnu a regionálnu ekonomiku na zmiernenie dosahov ochorenia COVID-19. Úpravou a zjednodušením, zodpovedajúcich súčasnej núdzovej situácii, by preto mali podľa združenia prejsť procesy vo verejnom obstarávaní (VO) a pravidlá využitia eurofondov.

Výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška poukazuje na možnosti presunu financií medzi operačnými programami, zvýšenie zdrojov v oblastiach, v ktorých potreba prevyšuje možnosti výziev, ale aj odstránenie byrokracie či vyriešene problémov s DPH. "Bude vhodné presadiť DPH ako oprávnený výdavok u všetkých investičných projektoch vrátane vodovodov a kanalizácií a dopravných projektov," objasnil Muška.

ZMOS vidí cestu aj v aktivovaní projektov, ktoré neboli zazmluvnené pre nedostatok finančných prostriedkov, poukazuje tiež na nevyhnutnosť zvýšenia hodnotiteľských kapacít, ktoré by umožnili napríklad zrýchliť realizáciu malých investičných projektov.

"Ďalšie z riešení vidíme v zaradení samospráv medzi oprávnené subjekty v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu (ESF) na riešenie rizík nezamestnanosti, a to najmä v okruhu pracovníkov zabezpečujúcich sociálne, školské, kultúrne a ďalšie verejné služby. Výdavky ESF by mohli byť použité i na zabezpečenie zvýšených hygienických opatrení v školských a seniorských zariadeniach či lokalitách, kde je to potrebné," dodal Muška.

Podľa ZMOS-u by očakávané výpadky v príjmoch samospráv bolo možné zmierniť i dočasným zrušením spolufinancovania projektov samospráv v aktuálnom programovom období, čím by samosprávy šetrili päť percent výdavkov na každom z nich.