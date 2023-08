Nákladovosť výberu za mýtny systém sa má znížiť pod 15 %: Vláda objasnila ako chce ukončiť zmluvu so Skytollom

Ľudovít Ódor (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ambíciou vlády je znížiť do roku 2024 nákladovosť výberu mýta pod 15 %, pričom neskôr by mala klesnúť pod desať percent. Oznámili to na stredajšej tlačovej konferencii premiér Ľudovít Ódor a minister dopravy Pavol Lančarič. Zároveň v stredu popoludní majú byť podľa nich oznámené výsledky verejných obstarávaní na dodávku nového mýtneho systému a taktiež mýtnych služieb.