KORONAVÍRUS Všetkým hlavným televíznym staniciam sa zvyšuje sledovanosť, ukazuje prieskum

BRATISLAVA - Všetkým hlavným televíznym staniciam sa zvyšuje sledovanosť, predovšetkým sledovanosť doma. Napriek karanténe sa posilňuje sledovanosť televízie aj mimo domov. Vyplýva to z elektronického crosmediálneho a crossplatformného merania médií adMeter prieskumnej agentúry Median SK.

Ako informoval Michal Mislovič z Median SK, v týždni od 16. marca do 22. marca venovali Slováci vo všedný deň sedem hodín a 15 minút sledovaniu televízie, počúvaniu rádia, návšteve internetu a mobilných aplikácií dokopy. Cez víkend to bolo bezmála osem hodín. Takmer 100 percent Slovákov denne aspoň na chvíľu prišlo do kontaktu s TV, rozhlasom, webovými stránkami či mobilnými aplikáciami.

V porovnaní s predminulým týždňom podľa prieskumu opäť posilňujú najviac televízia a internet. Televízie zároveň zvyšujú aj svoj denný zásah. O 10 až 20 percent narastá rovnako čas, ktorý strávia diváci na weboch a mobilných aplikáciách slovenských televízii, najviac na online platforme Markízy. „Zmeny sú dobre pozorovateľné na príklade Jednotky, kedy v posledných týždňoch významne narastá sledovanosť v časoch okolo poludnia a štvrtej až siedmej podvečernej hodiny, kedy Jednotka vysiela Správy RTVS," priblížil Mislovič.

Pokiaľ ide o rádiá, je v marci zrejmý zhruba 25-percentný nárast ATS relative. Z toho vyplýva, že stávajúci poslucháči slovenských rádií meraní v projekte adMeter, trávia so svojimi obľúbenými stanicami viac času ako doteraz.

V prípade internetu tak v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšilo svoj denný zásah v sledovanom týždni množstvo slovenských webov napr. aktuality.sk, topky.sk, pravda.sk, dennikn.sk. „Nárast bol nameraný tiež v prípade Google a Youtube. V prípade väčšiny týchto spravodajských platforiem rastie nielen zásah, ale o cca 50 % aj čas strávený čítaním alebo sledovaním správ. Množstvo ďalších webov si udržuje svoju už posilnenú pozíciu z predchádzajúceho týždňa, napríklad sme.sk alebo zoznam.sk," uvádza Mislovič.

Výrazne sa prejavuje predovšetkým nárast času stráveného sledovaním videí na YouTube. Počas dvoch týždňov narástol tento čas zhruba o 35 až 40 percent. Z prieskumu tiež vyplýva, že naďalej rastú aj sociálne siete. „Okrem Facebooku používa denne oveľa viac Slovákov Twitter a na komunikačných platformách typu Messenger, WhatsApp alebo Viber strávime o desiatky percent viac času. Napríklad priemerný užívateľ strávil na WhatsApp minulý týždeň 11 minút v porovnaní s 8 minútami predchádzajúceho týždňa," dodal Mislovič. Dodáva, že medzi tzv. „on demand“ audio a video službami narastá aj Spotify s nárastom stráveného času na dvojnásobok a 40-percentným nárastom užívateľov. Dvakrát viac Slovákov si rovnako sťahuje rozličný video a audio obsah na uloz.sk.

Analýzy sú výstupom elektronického crossmediálneho a crossplatformného merania konzumácie médií adMeter prieskumnej agentúry Median SK. Umožňuje sledovať, ako celková populácia a jej rôzne cieľové skupiny sledujú televíziu, počúvajú rádia, surfujú na internete, alebo užívajú mobilné aplikácie. Merania v SR sa zúčastňuje 800 respondentov vo veku 12 až 69 rokov. Projekt adMeter je realizovaný na Slovensku a v Českej republike.