Premiér Matovič sa počas zasadnutia krízového štábu odviazal: FOTO spod jeho stola... uf!

BRATISLAVA - Rokovania Ústredného krízového štábu, na ktorom sa riešia opatrenia v súvislosti s nákazou nového koronavírusu, sa preťahujú do neskorých nočných hodín. Jeho členom je aj premiér Igor Matovič, ktorý sa na piatkovom zasadnutí tak trochu "odviazal" a vyzul sa.

V piatok sa do neskorých hodín rozhodovalo o tom, aké ďalšie opatrenia prijme krízový štáb na to, aby zabránil šíreniu nákazy koronavírusu. Okrem iného minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval o tom, že štát povolí otvorenie ďalších prevádzok pod podmienkou, že budú dodržiavať prísne pravidlá.

Rokovania štábu bývajú dlhé a vyčerpávajúce, čo najnovšie dokazuje aj fotografia, ktorú zverejnil na Facebooku predseda vlády Matovič. "Keď Ústredný krízový štáb trvá už päť hodín a nikto vás nevidí, len možno niečo cíti," okomentoval s dávkou vtipu záber, na ktorom je pod stolom vyzutý.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Mnohí užívatelia ocenili, že premiér sa na nič nehrá a poukazuje na svoju ľudskú stránku a slabosti. "Páči sa nám vaša bezprostrednosť, spontánnosť a schopnosť vystreliť si sám zo seba. Viac vás to spája s nami, obyčajnými ľuďmi," napísala jedna. No viacerí naopak podotkli, že toto je už za hranicou úrovne takej funkcie, akou je predseda vlády. "To je naozaj úroveň premiéra. V lete, keď bude horúco, sa vyzlečie," podotkla Gabika. Podobne sa vyjadrili aj ďalší užívatelia, podľa ktorých v týchto ťažkých časoch nie je namieste robiť si žarty. Michal napríklad podotkol: "Igor, pri všetkej úcte, už ste premiér, tak sa podľa toho správajte. Toto je cez čiaru."