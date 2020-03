Prvá skúška ohňom! Šeliga ako nový podpredseda: Mierny stres a spomienky na protesty na námestiach

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky má po voľbách a po tomto týždni už vynovené vedenie. Do kresla predsedu si sadol Boris Kollár zo Sme rodina a pozície podpredsedov obsadili Peter Pellegrini (Smer), Gábor Grendel (OĽaNO), Milan Laurenčík (SaS) a Juraj Šeliga (Za ľudí). Práve posledný je jedným z najmladších podpredsedov parlamentu v novodobej histórii a na sociálnej sieti zdieľal svoje prvé pocity po vedení schôdze. Prechádzka ružovou záhradou to teda nebola.

"Dnes som prvýkrát viedol schôdzu Národnej rady," týmito slovami začína status 29-ročný novovymenovaný poslanec a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, ktorého mnohí poznajú predovšetkým z protestov Za slušné Slovensko. Bolo to ešte v roku 2018, keď nebol politickou tvárou strany Za ľudí, ktorá sa do parlamentu dostala s podstatne nižším volebným ziskom, ako sama očakávala.

Predseda NR SR Boris Kollár a podpredseda Juraj Šeliga Zdroj: TASR - Michal Svítok

Mierny stres a otázky na samého seba

Šeliga na sociálnej sieti píše, že pár minút pred tým, ako sa ujal vedenia schôdze, sa pýtal sám seba, ako obstojí v tejto prvej skúške. V kombinácii s prvotnými pocitmi Šeliga zalovil aj v histórii udalostí Slovenska, medzi inými sa zameral aj na protesty z roku 2018. "Cítil som mierny stres, pretože je to veľká zodpovednosť. Dnes (včera, 25. marca pozn. red.) si pripomíname výročie sviečkovej manifestácie a ja som si v tej chvíli spomenul na odvahu ľudí, ktorí stali na námestí bojujúc za náboženskú slobodu. Spomenul som si na odvahu ľudí Novembra ´89 i na odvahu ľudí, ktorí prišli podporiť prvé mítingy Za slušné Slovensko. Pomohlo mi to. Krátko potom, čo vedenie prešlo do mojich rúk, išlo všetko tak, ako má. Napätie ustúpilo a mohol som sa naplno sústrediť na moju prácu," dodal nový podpredseda parlamentu.

Zľavy noví podpredsedovia a predseda parlamentu: Gábor Grendel, Juraj Šeliga, Boris Kollár, Milan Laurenčík a Peter Pellegrini Zdroj: TASR - Michal Svítok

"Bola to pre mňa veľká chvíľa, ktorá postupom času zovšednie," priznal v závere podpredseda Za ľudí. Parlament má už po ustanovujúcej schôdzi nové vedenie pod Borisom Kollárom, ktorého zvolili za predsedu parlamentu. Podpredsedami sa stali spomínaný Juraj Šeliga, Peter Pellegrini, Milan Laurenčík a Gábor Grendel.