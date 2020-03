Grendel podal podnet na advokáta Repáka: Ten si mal objednať jeho diskreditáciu

V podnete, ktorý SAK zaslal poslanec, sú pasáže z komunikácie cez aplikáciu Threema, ktorej autenticitu potvrdil neprávoplatným rozsudkom Špecializovaný trestný súd v Pezinku v kauze falšovania televíznych zmeniek.

V komunikácii sa má podľa Grendela advokát Dušan Repák pýtať Mariana K. na „niečo zaujímavé,“ čo by sa dalo použiť proti Grendelovi pred komunálnymi voľbami v bratislavskom Starom Meste. Marian K. mu vtedy odpísal, že to pripraví, s otázkou, koho bude Repák „presadzovať“. Na to mu mal Repák odpísať, že nikoho, avšak kandidát na starostu a zároveň vtedajší starosta Starého Mesta Radoslav Števčík mu mal vyhovovať viac ako Grendel.

Grendel si myslí, že Repák pri tomto konaní nepostupoval svedomito a čestne, čo je v rozpore so zákonom o advokácii. To ho viedlo k podaniu sťažnosti. Vo svojej sťažnosti zároveň upozorňuje na to, že v marci 2018 boli už medializované správy o nekalej činnosti Mariana K., ktorý je v súčasnosti okrem iného obžalovaný za vraždu novinára Jána Kuciaka. „Nech vysvetľuje komore, prečo mal problém s tým, aby som sa stal starostom bratislavského Starého Mesta,“ uzavrel Grendel na adresu Repáka.