KORONAVÍRUS ONLINE Počet nakazených na Slovensku stúpol! Máme 226 prípadov

10:51 Stručný popis potvrdených prípadov

1. muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

2. žena, okres Partizánske

3. muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie

4. žena, okres Považská Bystrica

5. muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda

6. žena, karanténa Gabčíkovo

7. muž, karanténa Gabčíkovo

8. muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava

9. muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska

10. žena, okres Zlaté Moravce

10:32 Počet nakazených stúpol

Na Slovensku pribudlo 10 nakazených, celkovo tak evidujeme 226 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Testovaniu sa v stredu podrobilo 335 ľudí. Celkovo je negatívnych 4525 vzoriek.

10:22 Samosprávy na hornej Nitre pomáhajú i ľuďom bez domova a sociálne slabším

V Partizánskom majú bezprístrešní obyvatelia k dispozícii útulok v upravenom čase. V Prievidzi robia informačnú kampaň a budú rozdávať rúška. Ako priblížil primátor Partizánskeho Jozef Božik, pre všetkých slušných bezdomovcov mesto zabezpečilo ubytovanie v Oáze. Je tam upravený režim. Kým v minulosti medzi 10.00 až 15.00 h bolo potrebné, aby boli mimo zariadenia, dnes majú priestor, aby dlhodobo využívali služby zariadenia bez toho, aby ho opúšťali.

10:05 Polícia žiada vodičov, aby umožňovali prejazd vozidlám so živými zvieratami a potravinami

Tieto vozidlá sú označené značkami. Ako informovala bratislavská krajská polícia, uvedené označenia nákladných motorových vozidiel odporučila Štátna veterinárna a potravinová správa. Pomôcť by mali riešiť situáciu na cestách v tuzemskej a medzinárodnej preprave v súvislosti s ochorením Covid-19.

09:54 Vlaky na linke S70 meškajú pre cestujúceho, ktorý si odmieta nasadiť rúško

Vlaky dopravcu RegioJet na trase Bratislava-Komárno meškajú. Dôvodom je stojaci vlak Os 4313 v Bratislave, do ktorého museli privolať políciu. Dôvodom je cestujúci, ktorí si odmieta nasadiť ochranné rúško a napáda personál vlaku. Dopravca o tom informuje na sociálnej sieti.

09:45 Ochranné štíty vyrábajú na 3D tlačiarni, nápad prišiel z Mexika

Iniciatíva Pomôž nemocnici prišla v súvislosti s výskytom nového koronavírusu s myšlienkou tlačiť ochranné prostriedky tváre pre zdravotnícky personál na 3D tlačiarňach. V súčasnosti ich dokáže distribuovať do nemocníc približne 1000 kusov za deň a do výroby sa zapojili už takmer všetci ľudia, ktorí disponujú 3D tlačiarňami na Slovensku.

09:40 Tipy na tvorivé aktivity s deťmi dávajú učiteľky materskej školy online

Učiteľky materskej školy na Perečínskej ulici v Snine vychádzajú v ústrety rodičom svojich zverencov aj počas súčasnej domácej izolácie. Prostredníctvom internetovej stránky MŠ im dávajú tipy na tvorivé aktivity. Ony samé začali šiť ochranné rúška.

09:35 Trenčiansky samosprávny kraj ponúka prebytočné internáty na karanténne účely

Tri nevyužívané bývalé stredoškolské internáty ponúkne TSK ministerstvu vnútra alebo samosprávam na vytvorenie karanténnych priestorov. Je to bývalý internát po Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach s kapacitou 54 lôžok, na hornej Nitre internát Strednej odbornej školy v Handlovej s 30 lôžkami a v Novom Meste nad Váhom internát Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Piešťanskej ulici, kde je možné ubytovať 73 ľudí.

09:30 Rýchlotesty môžu byť užitočné len v určitých fázach COVID-19

V aktuálnej situácii šírenia ochorenia COVID-19 môžu byť rýchlotesty užitočné v určitých fázach ochorenia, napríklad u chorých osôb s výraznými klinickými príznakmi trvajúcimi niekoľko dní, na odlíšenie ochorenia COVID-19 od iných respiračných nákaz. Tieto testy však väčšinou nedosahujú citlivosť molekulárno-biologických metód. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva SR v stanovisku na sociálnej sieti.

09:15 Z banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice už prepustili štyroch pacientov

Štyria zo šiestich pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na oddelení infektológie s potvrdeným ochorením COVID-19, boli prepustení do domáceho ošetrenia a domácej karantény. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica o tom informovala na svojej sociálnej sieti. Stav dvoch pacientov, ktorí sú ešte hospitalizovaní, je stabilizovaný. Viac podrobností prinášame v našom článku.

Zdroj: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

09:06 Ulice v Krompachoch trikrát do týždňa dezinfikujú

Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, v tejto dobe postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, lavičky a bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. V meste začali aj častejšie odnášať komunálny odpad. Krompašania nesmú na uliciach, či z balkónov odhadzovať ohorky z cigariet, ktoré môžu byť zdrojom nákazy.

09:00 Štátny pedagogický ústav zriadi poradenský servis a odporúčania v súvislosti s prerušením vyučovania

Poradenský servis pre školy vznikol v dôsledku zabezpečenia kontinuity v plnení štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výuky v materských, základných a stredných školách. Zapríčinené je to šírením respiračného ochorenia COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Otázky je podľa ŠPÚ možné adresovať na spu@statpedu.sk.

08:58 V sobotu je Hodina Zeme, presúva sa na sociálne siete

WWF Slovensko na Hodinu Zeme spúšťa výzvu "Spolu v prírode". „Vyzývame ľudí, priateľov, firmy a organizácie, aby v sobotu 28. marca zverejnili na svojich sociálnych sieťach fotografie, na ktorých sú spolu v prírode s kolegami, kamarátmi či rodinou v období ešte pred pandémiou. K fotke pridali hashtagy #MojaHodinaZeme #spoluvprirode, označili @wwf_slovakia. Týmto jednoduchým gestom, by sme chceli “zaplaviť” internet a dať tak najavo, že zdravie a príroda sú pre nás najdôležitejšie,“ píše sa v stanovisku WWF Slovakia.

08:54 Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení žiada, aby sa nefavorizovali len štátne nemocnice

Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení žiada, aby sa pri rozdeľovaní ochranných rúšok a dezinfekčných prostriedkov nefavorizovali len štátne nemocnice. Asociácia apeluje na vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Poukazuje na to, že pacienti s podozrením na infekciu alebo infikovaní pacienti najskôr prichádzajú do zdravotníckych zariadení k praktickým lekárom či špecialistom. Až následne, ak je to potrebné, odosielajú sa do ústavnej starostlivosti.

08:28 Testy púchovských lekárov sú negatívne, zostávajú však v karanténe

Testy siedmich púchovských obvodných lekárov, ktorí sú od začiatku týždňa v karanténe, nepotvrdili nákazu koronavírusom. Napriek negatívnemu výsledku testov zostávajú lekári v karanténe a ich ambulancie zatvorené. Nakazený lekár neordinuje od 18. marca, o dva dni nato mu potvrdili ochorenie COVID-19.

08:25 Polícia upozorňuje, že Maďarsko spomaľuje prechod kamiónov cez svoje územie

Dosah to môže mať aj na dopravnú situáciu na území Slovenska, predovšetkým v okolí otvorených hraničných priechodov. Maďarský krízový štáb urobil toto rozhodnutie na základe kolapsu počítačového systému na rumunskej strane. Maďarsko preto uzatvorí hranice s Rumunskom. To, ako dlho budú trvať opatrenia voči hraniciam so Slovenskou republikou, nie je známe.

08:10 Nemocnice majú na infekčných oddeleniach desiatky voľných lôžok

Nemocnice sa napriek tomu pripravujú na možný väčší počet pacientov s ochorením Covid-19 spôsobeným koronavírusom. V rámci prípravy sa budú niektoré oddelenia nemocníc premieňať na takzvané červené pavilóny, pričom v najkrízovejšom variante sa celé zdravotnícke zariadenie pretransformuje na takzvanú Covid-nemocnicu.

08:00 Závod OZETA NEO zmenil štandardný výrobný program a naplno šije ochranné rúška

Jeden z najväčších slovenských výrobných závodov OZETA NEO zmenil štandardný výrobný program a namiesto pánskych oblekov sa pustil do výroby ochranných rúšok.