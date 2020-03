KORONAVÍRUS Otec dvoch detí prekonal Covid-19: V nemocnici prežil hrôzy, ľudia pred ním zomierali!

Jozef Wallis, inak zdravý manžel otec dvoch detí, sa začal cítiť zle po stretnutí s kamarátmi pred dvoma týždňami. Napriek veľkej horúčke a nekontrolovateľnému kašľu, kvôli ktorému často lapal po dychu, bojoval s chorobou doma celý týždeň, pretože nechcel byť bremenom a zbytočne zaťažovať zdravotnícky systém, pretože vedel, ako je na tom zle.

Nakoniec ho sanitkou previezli do nemocnice St Thomas's Hospital v Londýne, kde boli prijatí prví britskí pacienti s Covid-19. Po zhoršení zdravotného stavu boli liečení na jednotke intenzívnej starostlivosti. A práve tu videl umrieť pacientov na oddelení vyčlenenom pre koronavírus, kde sa o neho starali. Wallis opísal hrozný zážitok pre Daily Mail a apeluje na ľudí, aby zostali doma.

Ako sa to celé začalo?

Prvýkrát mu ostalo zle pred dvoma týždňami v metre, keď sa vracal zo stretnutia s priateľmi. "Začali ma bolieť kĺby a bolo mi mdlo. Myslel som, že je to bežná únava. Mal som dosť náročný deň a ešte som večer šiel s kamarátmi do krčmy. Keď som dorazil domov, mal som zimnicu, nekontrolovateľne som sa triasol. Zmeral som si teplotu a zistil som, že mám horúčku," opísal Wallis začiatok svojej choroby. Potom sa pridal aj kašeľ a keď si uvedomil, že to sú klasické prejavy nového koronavírusu, ihneď pristúpil k opatreniam. Doma sa izoloval od zvyšku rodiny a počas 8 dní sa snažil s chorobou zápasiť.

Jozef Wallis Zdroj: FB/Jozef Wallis

Strach o neho začali mať aj rodičia. "Musel som povedať mame, ako hrozne moc ju milujem a že by som ju hrozne rád videl, ale že by som ju tak len zbytočne ohrozil," uviedol s tým, že si hovoril, že sa musí pochlapiť a vydržať to. Potom, keď Wallis už takmer nemohol dýchať a lapal po dychu, to už nakoniec manželka Emma nevydržala a zavolala mu záchranku a jej manžela hospitalizovali. "Dostal som tekutiny a antibiotiká. Urobili mi röntgen pľúc a testy na koronavírus. Nákaza sa potvrdila, na výsledky sa ale čakalo dlho, v mojom prípade to bolo 30 hodín," dodal pre Daily Mail.

Videl umierať ľudí

"Môj stav sa rapídne zhoršoval, to, čo som tam ale videl, bolo ešte horšie. Dvaja pacienti mi zomreli priamo pred očami. Išlo o dvoch starších mužov. Jeden z nich musel byť na pľúcnej ventilácii. Sestrička ho raz odviezla a už som ho viac nevidel. Povedali mi, že zomrel," prezradil pre Daily Mail. "Druhého potom narýchlo prevážali na jednotku intenzívnej starostlivosť. No ani ten to nezvládol a novému koronaírusu podľahol," uviedol Wallis s tým, že k obom pacientom mu sestričky povedali, že boli starí a že mali ďalšie zdravotné problémy. "Mali by sme to však naozaj začať brať vážne, nemôžeme organizovať večierky a stretávať sa s priateľmi, inak ľudia budú ďalej umierať," apeluje Wallis, ktorý strávil v nemocnici 5 dní.

Zdroj: SITA/Zoltan Balogh/MTI via AP

V pondelok 23. marca bol prepustený na doliečenie domov, pričom by mal byť podľa lekárov zdravý. Napriek tomu je naďalej v izolácii od svojej rodiny a neprísť s nimi do kontaktu. Novinárom sa zveril, že kríza okolo koronavírusy sa podpísala na jeho podnikanie a jeho firma je na pokraji krachu.

Akí boli lekári a zdravotný personál?

"Kvalita starostlivosti bola vynikajúca. Sestričky, lekári, konzultanti a celý personál boli úplne skvelí. Patrí im moja obrovská vďaka, sú to skutoční hrdinovia. Na našich zdravotníkov môžeme byť naozaj hrdí," opísal Wallis s tým, že jediné, čo im može vytknúť, sú slabé informácie o doliečení sa.

"Pokyny sú trochu zmätené a nejasné. Neviem, ako dlho mám byť ešte v karanténe, či som imúnny, či je to ešte vo mne a či niekoho prípadne môžem nakaziť. Stopercentne sa cítim dobre a aj oni hovorili, že je to za mnou. Viac však neviem. Moja firma je teraz na pokraji bankrotu a chcem sa zaoberať tým," uzavrel pre Daily Mail svoju spoveď Wallis.