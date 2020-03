KORONAVÍRUS Matovič prijal nové opatrenia: Veľký PREHĽAD! Zatvorené obchody, povinné rúška a zrušené vlaky zadarmo

Matovič na rannej tlačovej konferencii prezentoval rozsiahly balík opatrení, ktoré chce vláda po včerajšku zaviesť. Vláda s tým prichádza po tom, ako kompetentní informovali o ďalších 19 prípadoch nakazených novým koronavírusom na Slovensku. Je ich teda 204, čo potvrdil aj hlavný hygienik Ján Mikas.

Núdzový stav na sociálne zariadenia

Vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb , ako sú domovy dôchodcov. V utorok o tom informoval premiér Matovič s tým, že štát chce týmto chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie nového koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.

Sanitárny deň v potravinách a iných prevádzkach

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci. Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h. V utorok o tom informoval premiér. Tovar, ktorý pre obete krízy dováža charita či štát majú byť oslobodené od DPH a cla.

Vychádzanie dôchodcov z bytov len v nevyhnutných prípadoch

Vyzvali tiež dôchodcov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí. Mestá a obce štát vyzval, aby zriadili telefónne linky pre seniorov za účelom objednania si donášky potravín.

Tri nemocnice pre koronavírus na Slovensku

Na Slovensku by mali byť tri nemocnice vyčlenené na liečbu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Ministerstvo zdravotníctva má pripraviť reprofilizáciu nemocníc tak, aby bola jedna na západe, na východe a v strede krajiny. V ostatných nemocniciach majú byť samostatné pavilóny.

Nutnosť ochranných rúšok

Nosiť ochranné rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu bude povinnosťou. Ľudia, ktorí sa dostanú do radu, budú musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup. Od konca marca sa bude pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, merať ľuďom telesná teplota .

Ministerstvo zdravotníctva pripraví posunutie povinnosti vykonávať preventívne zdravotné prehliadky v práci. Štátne inštitúcie budú môcť využívať lokalizačné dáta telekomunikačných operátorov. Minimálna garantovaná výška príjmu lekárov v ambulanciách.

Vlaky zadarmo pre študentov sa dočasne rušia

Pristúpi sa tiež k zrušeniu bezplatnej železničnej dopravy pre študentov do termínu uzavretia škôl. Vláda tiež vydala výzvu pre dôchodcov, aby necestovali hromadnou dopravou. Alebo ju využívali len v nevyhnutných prípadoch. Ministerstvo zahraničných vecí spracovalo sumár opatrení v 20 vybraných krajinách. Výnimka sa tiež bude týkať poskytovania služieb notárov a advokátov.

Drive-through a 200-tisíc testov

Nebudú tiež plynúť zákonné lehoty, aby nebolo odopierané ľuďom uplatniť si svoje právo na súde. Do 30. apríla nebude môcť prísť k výkonu dražobného práva alebo exekúcii majetku. Zabezpečí sa prítomnosť polície a armády pred nemocnicami, kde dochádza k výtržnostiam či nedodržiavaniu hygienických návykov. Zabezpečenie nákupu 200-tisíc testov. Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, bude zriadený drive-through . Ľudom budú tak odoberané vzorky v ich aute.

Rezort zdravotníctva identifikuje lieky, ktoré sú nevyhnutné pri liečbe koronavírusu. Bude vydaný zákaz na ich vývoz mimo územia Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany identifikuje príslušníkov armády, ktorí budú zaškolení do pozície sanitárov, ak by bolo nevyhnutné. Zaviazať ministra dopravy, aby vyrokoval s mobilnými operátormi zasielanie bezplatných cielených správ . Udelenie výnimky pre dovoz kľúčových liekov z Česka. Predĺženie platnosti zákazu hromadných podujatí do odvolania.

Ekonomické opatrenia budú čo najskôr

Nový minister financií Eduard Heger v utorok informoval, že ekonomické opatrenia bude vláda prijímať v najkratšom možnom čase, no prvoradé je teraz zdravie občanov. „Ekonomickými opatreniami sa budeme zaoberať hneď, ako to bude možné. Tieto opatrenia sú neustále na pretrase, no zatiaľ nemáme nič konkrétne. Prvoradé je teraz zdravie," uzavrel Heger.

Sumár opatrení z iných krajín

Rezort slovenskej diplomacie má za úlohu spracovať sumár opatrení z krajín, kde je nový koronavírus. „Vybrali sme krajiny, kde to zvládajú, ale aj tie, kde to nezvládajú. Chceme si zobrať príklady dobrej praxe k srdcu,“ povedal premiér. Ministerstvo obrany bude musieť identifikovať tých príslušníkov armády, ktorých budú môcť predbežne zaškoliť do pozície sanitárov, keby to bolo potrebné.

„Zatiaľ sme prijali opatrenia, ktoré považujeme v tejto chvíli za dostatočné. Zvyšujú ochranu najmä ľudí nad 65 rokov," poznamenal premiér s tým, že do budúcna nie je vylúčené sprísnenie akýchkoľvek opatrení. Hlavný hygienik SR Ján Mikas poznamenal, že tieto opatrenia sú adekvátne. V súvislosti s prepravou osôb v taxíkoch uviedol, že tento zákaz bude platiť naďalej. Tvrdí, že riziko nákazy medzi osobami je veľmi vysoké, preto stále platí len možnosť prepravy tovaru.

Zoznam vládnych opatrení na riešenie krízy okolo nového koronavírusu

- vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov,

- denné stacionáre uzavrú svoju činnosť,

- Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia,

- nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné,

- potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa,

- obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov - od 9.00 h do 12.00 h,

- dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade,

- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia, od konca marca,

- zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl,

- policajti i vojaci budú prítomní v zdravotných zariadeniach, kde vznikajú problémy,

- pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom,

- zákaz vývozu potrebných liekov mimo SR,

- posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov,

- vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku,

- v čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,

- dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch,

- vláda vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín,

- štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi,

- štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov,

- vláda nakúpi 200.000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty,

- výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla,

- exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla,

- RTVS má každý deň o 18.00 h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti,

- bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov,

- zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.