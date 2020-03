KORONAVÍRUS Na Slovensku sú oficiálne vyliečení dvaja pacienti, ktorí boli nakazení

BRATISLAVA - Na Slovensku sú oficiálne vyliečení dvaja pacienti, ktorí boli nakazení novým koronavírusom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Zároveň dodal, že takzvané červené zóny pre nakazených pacientov sa pripravujú zatiaľ v nemocniciach v Bratislave, Košiciach a Martine.

Nakazený pacient, ktorému ustúpili príznaky ochorenia COVID-19, musí byť podľa ministra ešte dva týždne v karanténe. Ak následne neprejavuje žiadne ochorenie, musí byť ešte dvakrát negatívne testovaný a napokon je vyhlásený za človeka, ktorý prekonal toto ochorenie. Krajčí nechcel pre ochranu osobných údajov špecifikovať vek a ďalšie informácie o dvoch vyliečených pacientoch.

Občania, ktorí boli v povinnej 14-dňovej karanténe napríklad z dôvodu, že sa vrátili zo zahraničia, sa budú môcť podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa vrátiť do normálneho života, ak neprejavujú žiadne príznaky.

Nemocnice už sú podľa Krajčího pripravené na pacientov, ktorí budú potrebovať špičkovú zdravotnú starostlivosť. Červené zóny, teda bloky vyhradené len pre nakazených pacientov, by mali byť pripravené do siedmich dní. V Bratislave má ísť podľa Krajčího o nemocnice aj pavilónové bloky, v Košiciach o jednu nemocnicu a v Martine vyhradia dva pavilóny. "Budeme sa prispôsobovať situácii, pretože nikde nie je napísané, že zostanú len tie. Budú sa postupne rozširovať, bude sa to neustále prehodnocovať," priblížil minister.

K sankciám pre porušovanie nosenia ochranného rúška mimo svojho domu či bytu sa zatiaľ podľa hlavného hygienika nepristúpilo. "Prijali sme opatrenie, aby si ľudia uvedomili dôležitosť nosenia rúška. Ak sa budú hromadiť prípady nedodržiavania týchto opatrení, nájdeme možnosti, ako sankcionovať týchto ľudí. Máme určité legislatívne možnosti, postupovali by sme v spojení s políciou," vysvetlil Mikas novinárom. Dodal tiež, že ústredný krízový štáb bude rokovať aj o otázke spôsobu striedavej starostlivosti dieťaťa rodičmi.