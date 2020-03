Tri opatrenia, ktoré sa vás dotknú: OFICIÁLNE nariadenia hygienikov! Slovákom sa od zajtra mení bežný život

V článku sa dočítate o opatreniach, ktoré vstúpia do platnosti 25. marca a budú platiť do odvolania. Patria medzi ne:

povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti

opatrenie k poskytovaniu sociálnych služieb

zákaz prevádzok v nedeľu – sanitárny deň

Bez rúška ani na krok

Úrad verejného zdravotníctva nariadil zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Zdroj: gettyimages.com

Bez respirátora, rúška, šálu alebo šatky by ste teda podľa príkazu nemali byť mimo svojho bydliska. A to od 25. marca od polnoci až do odvolania.

Zdroj: reprofoto:ÚVZ SR

Zdroj: reprofoto:ÚVZ SR

Núdzový stav v domovoch dôchodcov

Ako uvádza ÚVZ SR, dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb v denných stacionároch, v zariadeniach pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, v zariadeniach opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, v rehabilitačných strediskách s ambulantnou formou sociálnej služby, či v domovoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Taktiež aj v denných centrách, známych aj ako kluby dôchodcov, a v zariadeniach staroslivosti o deti do troch rokov, teda detských jasliach. Príkazom pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je aj dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Zdroj: reprofoto:ÚVZ SR

Zdroj: reprofoto:ÚVZ SR

V nedeľu už nenakúpite

Nové opatrenia Slovákov obmedzia aj čo sa týka nakupovania. Od 25. marca až do odvolania totiž ÚVZ SR nariadil pre každú nedeľu v mesiaci zatvorenie predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva a tiež ovocia a zeleniny. Opatrenie sa týka aj predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely.

Zdroj: Getty Images

Spadajú pod neho aj lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, drogérie, predajne novín a tlačovín, a predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie. Prevádzkovatelia však nebudú mať voľno. Práve v nedeľu budú mať povinnosť dezinfikovať svoje priestory, pôjde teda o sanitárny deň.