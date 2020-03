KORONAVÍRUS Parlament zasadá aj dnes: Zákon o sledovaní mobilov po kritike napokon schválili

slovenský parlament dnes mimoriadne zasadá na tretej schôdzi

prerušená schôdza dnes pokračuje od 13:00

poslanci schválili novelu zákona, ktorým by sa malo sledovať občanov cez mobilné telefóny v zrýchlenom legislatívnom konaní

Alojz Baránik má po včerajšej informácií ohľadom koronavírusu negatívny test na ochorenie Covid-19

zákon o sledovaní mobilných telefónov kvôli koronavírusu bol značne okresaný

NAŽIVO Rokovanie na 3. schôdzi národnej rady

ONLINE

15:51 Boris Kollár presunul termín doplňujúcich volieb do samospráv obcí na 3. októbra 2020. Obhajoval pri tom dnešné schválenie zákona o sledovaní mobilov meta-dátami. "Pozrite sa na to, ako to zvládla Čína. Bolo to testovanie, testovanie a meta-dátami, digitálnou technológiou," povedal Kollár s tým, že v mimoriadných situáciách bývajú obmedzované občianske slobody.

15:41 Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získa pre mimoriadnu situáciu prístup k údajom od mobilných operátorov , ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, s výnimkou obsahu správ. Národná rada (NR) SR v stredu schválila vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Zo súdnych pojednávaní bude možné vylúčiť verejnosť aj pre ohrozenie zdravia, z takéhoto pojednávania bude povinné vyhotoviť a zverejniť zvukový záznam. Upraví sa aj odvolávanie členov Súdnej rady SR. (tasr)

15:33 Návrh bol schválený 91 poslancami .

15:32 Námietky neboli schválené ani v druhom bode. Hlasovanie prešlo ohľadom všetkých pripomienok.

15:31 Hlasovať sa bude o pozmeňovacích bodoch poslanca Borisa Suska. Námietky neboli schválené v prvom bode. Hlasuje sa o druhom.

15:30 Najskôr sa hlasuje o pripomienkach s odporúčaním gestorského výboru. Tieto body boli 87 poslancami schválené.

15:29 Pristúpi sa k hlasovaniu o zákone.

15:22 Pellegrini vyhlasuje, že o zákone sa bude hlasovať o 15:27.

15:21 Kolíková vyzvala na schválenie zákona, ktorý prešiel viacerými úpravami.

15:17 Mária Kolíkova je v rečníckom pléne, kde obhajuje predkladaný zákon. "Táto debata mi prišla ako právnikovi zaujímavá, zazneli tu rôzne názory," povedala Kolíková, ktorá pripomína parlamentu, že po kritike pristúpili k odstráneniu spomínaných bodov zo zákona a dodáva, že citlivo zvážili model zákona aj z Českej republiky. "K tomuto modelu ste mali dôveru aj vy," hovorila podpredsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu Kolíková. "Nie je dôvod, aby niekto zbieral údaje ako SIS. Je mi ľúto, že túto pôdu využívame na zneužívanie ľudí niečim, čo nie je pravda. Ak si ľudia ten mobil nechajú doma, nedostanú podstatnú správu v dôsledku pandémie," opakuje ministerka.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

14:19 Baránik o teste na Covid-19 píše na sociálnej sieti.

14:06 Od poslancov Smeru na padá pôdu vlády kritika v tom zmysle, že novela zákona má byť len PR akciu pre vývoj konkrétnej aplikácie na sledovanie mobilných telefónov.

13:57 "Spracovávajú sa anonymizované údaje v štatistickej podobe. To hádam nie je problém," pripomína ministerka Kolíková v pléne nesúhlasiacim poslancom v kontexte sledovacieho zákona. "Toto nie je žiadne, ako vy nazývate "špicľovanie" - je to anonymizovaná podoba, štatistika, prevencia," pripomína ministerka s tým, že vypustili z novely písmeno c, kvôli ktorej bol návrh opozíciou veľmi kritizovaný.

13:30 Takéto možnosti by mal ÚVZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu s tým, že by zber a uchovávanie týchto dát trvalo najneskôr do konca kalendárneho roka. Nová legislatíva obsahuje aj návrh, aby sa plynutie súkromnoprávnych lehôt v súvislosti s novým koronavírusom mohlo prerušiť. Upraviť by sa mohlo aj odvolávanie členov Súdnej rady SR. (tasr)

13:28 V skrátenom legislatívnom konaní sa venujú poslanci aj návrhu na zmeny v justícii z dielne rezortu spravodlivosti. Počas dňa by mali o ňom i definitívne rozhodnúť. Návrh počíta s tým, že by mal ÚVZ SR možnosť používať dáta od mobilných operátorov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, s výnimkou obsahu správ. Toto tajomstvo by nemalo zahŕňať iba lokalizačné dáta, ale aj informácie o tom, kto, komu a ako dlho telefonuje. (tasr)

13:25 Do programu schôdze pribudol vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý by sa mal prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci by mali v stredu rokovať aj po 19.00 , až do prerokovania všetkých bodov programu. (tasr)

13:19 Ondrej Dostál v pléne informuje o zmenách v novele zákona rýchleho legislatívneho konania v kontexte spracovávaných údajov z mobilných telefónov . Podľa jeho slov budú spracuvávané len lokalizačné dáta. Okrem toho by sa mala v pôvodnom návrhu upraviť aj oblasť dražieb. Upravili by sa tiež podmienky neverejných zasadnutí súdov. Ak bude vylúčená verejnosť z pojednávania, bude povinné zabezpečiť a zverejniť zvukový záznam pojednávania. "Aby sa nestalo, že súdne konanie bude neverejné do tej miery, že sa verejnosť vôbec nedozvie o jeho priebehu," vysvetlil Dostál.

13:05 Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril druhý deň tretej schôdze Národnej rady (NR) SR. Poslanci by mali počas dňa diskutovať o vládnom návrhu na zmeny justícii pre ochorenie COVID-19, ktorý zahŕňa aj sprístupnenie dát od mobilných operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. (tasr)

13:00 Schôdza sa o chvíľu začne.

Skrátené legislatívne konanie ohľadom monitorovania ľudí

Parlament má dnes na stole aj hlasovanie o zákone z dielne ministerstva spravodlivosti. V zrýchlenom legislatívnom konaní bola z vlády do parlamentu presunútá novela o úprave zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách kde sa do § 63 sa dopĺňa odsek 18, ktorý vláde umožňuje žiadať od operátorov údaje ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Zahrnuté sú v nich aj citlivé dáta, o ktoré sa vláda zaujíma. Označované sú ako meta-dáta. Môže ísť o identitu majiteľa mobilného čísla alebo údaje o tom, kedy s kým a ako dlho telefonoval či písal správy. Obsah komunikácie v týchto údajoch zahrnutý nie je.

Baránik má negatívny test na Covid-19

Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS) má negatívne výsledky testov na ochorenie COVID-19. V parlamente o tom informovala poslankyňa Jana Cigániková (SaS). Dodala, že rovnako negatívne výsledky má aj ďalšia poslankyňa, ktorú nechcela menovať. Cigániková vysvetlila, že o výsledkoch ju informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pre podozrenie, že by mohol mať Baránik ochorenie COVID-19 v utorok (24. 3.) prerušili schôdzu parlamentu, aby zasadlo poslanecké grémium. Návrh na rokovanie grémia pre toto podozrenie predložil poslanec Smeru-SD Ľubomír Vážny. Strana SaS vtedy informovala, že člen rodiny poslanca Baránika má príznaky choroby, ktoré niektoré zdroje považujú za príznaky nového koronavírusu. Baránik bol preto preventívne doma v karanténe a nezúčastnil sa na utorkovom rokovaní parlamentu a požiadal o testy.