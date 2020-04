Mená nominantov do Súdnej rady budú predstavené v najbližších dňoch, informovala Kolíková

Mária Kolíková

BRATISLAVA – Verejnosť sa dozvie mená nominantov vlády SR a Národnej rady (NR) SR do Súdnej rady SR už v najbližších dňoch a nebudú to veľké prekvapenia. Po prerušenom rokovaní vlády to vo štvrtok uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).