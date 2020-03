KORONAVÍRUS: Pojednávania s mafiánmi, vrahmi aj korupčníkmi sú odložené pre riziko nákazy

V stredu 25. marca mal Okresný súd Bratislava 4 praskať vo švíkoch. Ozbrojené eskorty tam totiž mali doviezť dvojicu najobávanejších mužov zločineckého gangu piťovcov, bossa Juraja Ondrejčáka alias Piťa a jeho dvorného zabijaka Ľuboša Zelmana. Obaja mali vypovedať v prípade vraždy, ktorej obeť rozporciovali, natlačili do potravinárskeho suda a vyhodili do Dunaja. Lenže pre pandémiu koronavírusu sudca bratislavského súdu pojednávanie zrušil. Podobne sa skončil aj súd s najmocnejšími bossmi slovenského podsvetia Mikulášom Černákom a Róbertom Lališom, ktorých spolu s Pavlom Ruskom a vrahom Milošom Kaštanom súdia pre objednávku vraždy Sylvie Volzovej. Aj toto pojednávanie, ktoré bolo naplánované na začiatok apríla, zrušili. Tak isto sa skončil proces so Zoltánom Andruškóom a mnoho ďalších, ktoré boli na bratislavských súdoch naplánované. „Sudcom Krajského súdu v Bratislave bolo s ohľadom na mieru nevyhnutnú pre uplatnenie práva na súdnu ochranu a prístupu k spravodlivosti odporučené zvážiť uskutočnenie ústnych pojednávaní za prítomnosti zúčastnených strán a verejnosti,“ informoval Topky.sk hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Sudcovia týchto exponovaných pojednávaní sa teda na základe odporúčania predsedu Krajského súdu v Bratislave Borisa Tótha rozhodli tieto pojednávania vzhľadom na šíriacu sa pandémiu sami zrušiť. Zdroj: Topky/Peter Korček

Opatrenia, ktoré nemajú obdobu

Inak to nie je ani s pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde, ktorý rozhoduje v kauzách vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej či popravy primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka a v mnohých ďalších. Opatrenia, ktoré tento súd prijal z obavy pred šíriacim sa koronavírusom, nemajú v slovenskej justícii obdobu. „Na základe rozhodnutia podpredsedu Špecializovaného trestného súdu zo dňa 16. marca 2020 bola obmedzená prevádzka súdu tým spôsobom, že boli zrušené všetky termíny hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí, ktoré boli vytýčené do 31. marca 2020. Zároveň v zmysle rozhodnutia predsedu vlády zo dňa 13. marca 2020 bola všetkým zamestnancom súdu umožnená práca „home office“ do 31. marca 2020 takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu prevádzky Špecializovaného trestného súdu,“ informovala Topky.sk hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. Tá doplnila, že vo väzobných trestných veciach a v úkonoch prípravného konania si súd plní svoje úlohy v nezmenenom režime.

V karanténe

Podľa zistení webportálu Topky.sk evidujú v súčasnosti v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže viacero väznených osôb, zamestnancov aj príslušníkov zboru, ktorí sú pre koronavírus v povinnej karanténe z dôvodu ich návratu zo zahraničia, alebo prijatia do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Prísne opatrenia prijali aj v zariadeniach, kde si najobávanejší zločinci Slovenska odpykávajú dlhoročné tresty. Generálny riaditeľ vydal v nadväznosti na vzniknutú situáciu týkajúcej sa šíriaceho sa koronavírusu interný predpis. „Požiadal zástupcov ministerstva vnútra a zástupcov policajného zboru o obmedzenie a odklad realizácie vstupu zástupcov orgánov činných v trestnom konaním len na prípady, ktoré neznesú odklad, z dôvodu dodržania zákonných alebo iných odôvodnených dôvodov,“ informovala o prijatých opatreniach v zariadeniach v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže hovorkyňa Monika Kacvinská. V prípade úkonov príslušníkov polície, prokurátorov, sudcu či advokátov pri vstupe do zariadenia sa všetkým zmeria telesná teplota. Eskorty obvinených a odsúdených medzi ústavmi sú realizované len v nevyhnutných prípadoch. Pred vykonávaním eskorty sa všetkým zúčastneným tiež meria telesná teplota a všetci musia mať na tvárach ochranné rúška a na rukách rukavice.